Катар поблагодарил Россию за помощь на фоне разрыва с арабскими странами

Глава МИД Катара Аль Тани на встрече с Сергеем Лавровым в Москве поблагодарил Россию за помощь в преодолении изоляции со стороны арабских стран, которые обвинили Доху в том числе и в поддержке ИГ и «Аль-Каиды»

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и Сергей Лавров (слева направо)

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой переговоров стала изоляцию Катара арабскими странами.

По словам Аль Тани, цель его визита «ознакомить» Россию с мерами, которые арабские страны, среди которых Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и др., выдвинули против Катара.

Аль Тани заметил, что, по мнению Катара, ситуацию необходимо решать путем переговоров. Лавров в свою очередь рассказал, что Москва «с беспокойством» восприняла сообщения об изоляции Катара и ухудшении отношений между своими партнерами. Россия «по принципиальным соображениям» не намерена вмешиваться в отношения между государствами, добавил Лавров, отметив, все же Россия выступает за решение «любых противоречий» за столом переговоров путем взаимоуважительного диалога.

Глава МИД Катара отметил роль России в «преодолении» санкций, наложенных на страну.​ «Хотел бы поблагодарить российские учреждения за то, что они предложили свою помощь в том, что касается преодоления незаконных мер, которые были выдвинуты против нас», — сказал министр, отметив, что «цени подобное сотрудничество» (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров также уточнил, что Москва считает терроризм главной угрозой для стран Ближнего Востока. Для борьбы с ним нужно «сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий», добавил российский дипломат. «И для нас совершенно очевидно, что для максимально эффективных действий на этом фронте необходимо обеспечивать единство и Лиги арабских государств, и Совета сотрудничества арабских государств залива, да и всех других стран региона и стран, которые расположены вне региона», — заключил Лавров.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, впоследствии к ним присоединились еще пять стран. Они обвинили Доху во вмешательстве во внутренние дела других стран, укрывательстве лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (штаб квартира организации находится в Катаре), а также в поддержке и финансировании террористических организаций — «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каид​ы» (все указанные организации запрещены в России).

Доха отвергла обвинения и считает изоляцию посягательством на суверенитет страны.«Если бы были реальные причины, это необходимо было бы выносить на обсуждение в ходе встречи ССАГПЗ [Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива], но этого сделано не было, как не был упомянут этот вопрос и на американо-арабском саммите в Эр-Рияде», — заявлял министр Аль Тани.

За две недели до дипломатического скандала с визитом в Персидском Заливе побывал президент США Дональд Трамп. Во вторник, 6 июня, он в своем Twitter поддержал меры против Катара. «Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил о недопустимости дальнейшего финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар — посмотрите!», — написал президент США.

По словам старшего преподавателя Высшей школы экономики Леонида Исаева, Саудовскую Аравию не устраивает то, что Катар поддерживает те силы, которые выступают против саудовского режима, а именно религиозное сообщество «Братьев-мусульман». Кроме того, вопросы вызывает и сотрудничество с Ираном. «Эр-Рияд ведет по всем фронтам борьбу с иранским влиянием, а Катар тем временем поддерживает потрясающие отношения с Тегераном», — объяснял РБК эксперт.