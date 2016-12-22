Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме

Сергей Неверов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов возглавил фракцию «Единой России». Соответствующее решение было принято на заседании фракции единороссов в понедельник, 9 октября, передает корреспондент РБК.

Ранее о том, что новым главой фракции взамен назначенного исполняющим обязанности губернатора Дагестана Владимира Васильева станет именно Неверов, РБК рассказывали источники, близкие к руководству единороссов и к Кремлю. Собеседник РБК в Госдуме уточнял, что это назначение выгодно спикеру нижней палаты Вячеславу Володину, поскольку Неверов близок к нему.

Сергею Неверову 55 лет. Первый раз в Госдуму он был избран в 1999 году, его выдвинули шахтерские профсоюзы и поддержал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. До 2003 года состоял в группе «Народный депутат», а затем перешел во фракцию «Отечество — Единая Россия» (затем «Единая Россия»). В сентябре 2011 года по предложению Владимира Путина Сергей Неверов возглавил президиум генсовета партии. В том же году впервые занял пост вице-спикера Госдумы, который сохранил и после переизбрания палаты в 2016 году. Сергей Неверов, как и Вячеслав Володин, владеет недвижимостью в дачном кооперативе «Сосны» в Истринском районе Московской области, они соседи по участкам.

Как рассказывали источники РБК, после того как Неверов возглавит фракцию, он должен покинуть пост секретаря президиума Генсовета «Единой России». Вместо Неверова этот пост может занять губернатор Псковской области Андрей Турчак. Один из источников отмечал, что есть и другие кандидаты на этот пост, но именно у Турчака наибольшие шансы возглавить генсовет. О том, что новым секретарем генсовета партии власти станет «один из губернаторов», РБК также сообщил федеральный чиновник, но фамилию не назвал.