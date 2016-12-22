«Матч ТВ» показал новый бой детей Кадырова

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова вновь вышли на ринг, они участвовали в показательных боях, заявил спикер парламент Чечни. Они выиграли во всех поединках, в двух из них одержали победу техническим нокаутом

Адам Кадыров (слева) (Фото: скриншот видео «Матч ТВ»)

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова.

В боях поучаствовали девятилетний Адам, 10-летний Эли и 11-летний Ахмад. Они, по словам главы парламента Чечни Магомеда Даудова, одержали «уверенные победы в показательных боях».

Так, Ахмад техническим нокаутом досрочно победил Тамирлана Мерова в весовой категории до 42 кг. Эли победил соперника Ахменда Шердиева в весовой категории до 32 кг со счетом 5:0, а Адам техническим нокаутом одержал победу над Исламом Гусейновым. Все оппоненты детей Кадырова — их ровесники из Кабардино-Балкарии.

Видео в своем Instagram опубликовал и сам Даудов.

Видео: Матч ТВ

В октябре 2016 года дети Кадырова также участвовали в показательных боях, но в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. Их участие в боях тогда раскритиковал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко и глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн.

По словам Емельяненко, поединки были заявлены как показательные, хотя являлись реальными боями. Кадыров в ответ заявлял, что Емельяненко не имеет права давать такие оценки, так как руководит любительским спортом. Минспорт в итоге пришел к выводу, что участие детей в смешанных боевых единоборствах противоречит их правилам.

После критики со стороны Емельяненко сторонники Кадырова начали оставлять нелестные комментарии в Instagram спортсмена. Кадыров впоследствии призывал своих сторонников удалить публикации, «затрагивающие честь и достоинство» Емельяненко.

11 октября произошло нападение на дочь Емельяненко, она была госпитализирована. Кадыров называл это «провокационными действиями, явно преследующими цель разжигания межнациональной розни», и призвал судить виновных и за это.

Российский промоутер и спортивный менеджер Владимир Хрюнов в разговоре с РБК заявил об отсутствии нарушений при проведении боев сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. «В этот раз все было в соответствии с правилами, я хочу пожелать всем губернаторам России, чтобы у них была такая историческая возможность, чтобы их сыновья выступали перед такими крупными соревнованиями. Рамзан Ахматович [Кадыров] вложил в это и душу, и сердце. Этим нужно восхищаться и ставить в пример», — сказал Хрюнов. По его словам, показательный бой сыновей Кадырова был согласован с Федерацией бокса России и «все было в соответствии с нормативными документами». «В этом возрасте [10–11 лет] проводятся соревнования, но здесь они не имели статус официальных, а были показательными с целью популяризации бокса», — пояснил Хрюнов.