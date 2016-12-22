СМИ узнали о необъявленном решении Макрона принять приглашение Путина

В Париже уже «практически принято» решение о визите Эмманюэля Макрона в Россию и посещении им экономического форума в Петербурге в мае 2018 года, узнал «Коммерсант». Но объявлять о нем не будут из-за выборов президента России

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов принять приглашение президента России Владимира Путина и посетить в мае 2018 года экономический форум в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Париже. В этом случае Макрон станет главным гостем на форуме.

Решение, рассказали собеседники издания, практически принято, однако официально о нем решили пока не объявлять. ​«Причина чисто формальная, но вполне уважительная. Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — пояснил источник издания.

По информации издания, приглашение посетить Россию Макрон получил во время переговоров с Путиным в Версале в мае 2017 года. В ходе проработки деталей решили, что поездка в начале 2018 года будет нецелесообразна, поскольку выпадет на праздничные каникулы. В итоге решили, что визит пройдет в мае, с посещением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), уточнили источники газеты.

ПЭФМ в 2018 году пройдет с 24 по 26 мая.