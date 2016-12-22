В мэрии Москвы рассказали о планах пересадить чиновников на такси

Чиновников транспортных учреждений Москвы планируют пересадить со служебных машин на такси. Об этом в студии РБК заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
«Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20-30%», — заявил Ликсутов.
В этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и «Яндекс.Такси» министерство сэкономило более 11 млн руб. Она не уточнила за какой срок удалось сэкономить такую сумму.
«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс.Такси», — говорила Нестеренко. Освободившиеся ресурсы Минфин перераспределяет внутри министерства, в частности, был дофинансирован Московский финансовый форум.