Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

Власти США на год продлили торговое эмбарго в отношении Кубы. По словам президента Дональда Трампа, такое решение соответствует интересам Вашингтона

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил торговое эмбарго в отношении Кубы. Это следует из меморандума американского лидера, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

Как следует из распространенного заявления, действие специального закона, который ограничивает торговые отношения США с Гаваной, истекает 14 сентября этого года.

«Я тем самым определяю, что продление этих мер в отношении Кубы на 1 год отвечает национальным интересам США», — резюмировал Трамп. Таким образом, санкции против Кубы США продлевают до 14 сентября 2018 года, говорится в меморандуме.

Торговое эмбарго действует в рамках подписанного еще в 1917 году «Закона о торговле с врагом», который запрещает США вести торговлю со странами, ведущими враждебную по отношению к Вашингтону политику. По состоянию на 2017 год, единственным государством, которое до сих пор попадает под действие этого закона, является Куба. Ранее ограничения по этому акту распространились на Ирак и Северную Корею.

В конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по восстановлению отношений. В 2015 году между странами был восстановлен прерванный в 1961 году дипломатический диалог: США открыли на Кубе посольство, а президент Барак Обама приехал в Гавану с официальным визитом.

После избрания президентом США Дональда Трампа, риторика Белого дома изменилась: новый президент заявил, что готов пересмотреть американо-кубинские отношения и сделать их более выгодными для Вашингтона и для Гаваны.

В середине июня 2017 года Дональд Трамп принял решение отменить соглашения с Кубой, которых достиг его предшественник Барак Обама, и ужесточить экономическую политику США по отношению к республике. Американский президент ввел ограничения на туристические поездки граждан США на Кубу, отменил политику wet dry, dry feet, которая позволяла сбежавшим в США кубинцам в течение года обратиться к властям с просьбой о предоставлении им вида на жительство. Экономические ограничения заключались в том, чтобы остановить поток американских денег на военные нужды и специальные службы в попытке усилить давление на Гавану.