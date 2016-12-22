Боец ММА Мурад Амриев рассказал о своем состоянии после передачи в Чечню

Боец ММА Мурад Амриев вышел на связь, после того как был доставлен в Чечню, где разыскивался по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. В беседе с РБК спортсмен рассказал, как себя чувствует

Мурад ​Амриев (Фото: interfight.ru)

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурад Амриев рассказал РБК, как чувствует себя, после того как был доставлен в Чечню.

​«Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли из Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи — мне никто ничего не сделал», — сказал Амриев.

Рассказывать подробности своего задержания и отправки в Чечню он не стал, сославшись на то, что у него нет времени, поскольку собирается давать показания по поводу обвинений в использовании заведомо подложного паспорта.



«Там история целая, как так все получилось [задержание в Брянске и экстрадиция из Белоруссии], сейчас не могу ответить — люди ждут меня. Сейчас показания дам по паспорту и подъедут родственники в течение часа, поедем к сестре или двоюродному брату. Меня будет сопровождать Хеда Саратова (член совета по правам человека Чеченской Республики)», — сказал спортсмен.

Сама Саратова в разговоре с РБК сообщила, что завтра в 10:00 проведет пресс-конференцию для журналистов. На ней, по ее словам, будет присутствовать и сам спортсмен.

Ранее мать спортсмена Роза Амриева сообщила РБК, что ее сын вышел вечером в пятницу, 9 июня, на связь. «Мурад сказал, что с ним все в порядке и переживать за него не стоит», — рассказывала она. Ранее в пятницу родители спортсмена написали письмо главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором попросили их разобраться в деле их сына. Родители отмечали, что ничего не знают о судьбе сына после его задержания в Белоруссии и отправки в Чечню.

Мурад Амриев был задержан накануне в Белоруссии и передан чеченской полиции, которая разыскивала его по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. «Новая газета» писала, что чеченские полицейские объявили Амриеву кровную месть (по принципу «брат отвечает за брата»).

Старший брат ​Мурада Заур, который проживает за границей, в эфире телеканала РБК в пятницу заявил, что его брат ни в чем не виноват. Зураб рассказал, что в свое время его обвинили в покушении на сотрудника чеченской полиции Магомеда Дашаева. «С этого все и началось», — отметил Заур Амриев. Он добавил, что готов встретиться с властями Чечни на нейтральной территории. «Я обращаюсь к инициатору этого розыска, ко всем тем, кто в этом участвовал, к Дашаеву — Мурад не виновен. Вы это прекрасно знаете. Если у вас есть претензии, давайте встретимся на нейтральной территории, все обсудим», — сказал Зураб Амриев.