Войти в программу реновации пожелали почти 300 домов

Жители 291 дома, не попавшие в первый список на реновацию, проголосовали за снос. Семь домов подтвердили нежелание участвовать в программе. Жители двух выступивших «за снос» домов утверждают, что не голосовали за реновацию

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жители 291 многоквартирного дома, не попавшие в предварительный список на включение в программу реновации, проголосовали за снос на общих собраниях собственников. Списки опубликованы на сайте Общественного штаба по контролю за реализацией программы. Больше всего домов, жители которых выступают за снос, оказалось в Северо-Западном округе — 52 дома. Далее идут Северный (41 дом) и Восточный округа (40 домов), а также Новая Москва (37 домов). Из Центрального округа в список попали восемь домов.

Еще семь домов также не вошли в предварительный список для голосования о включении в реновацию и на общих собраниях собственников подтвердили свое желание не участвовать в программе. К примеру, один такой дом находится в Тверском районе, еще три — в Сокольниках.

Списки домов были переданы в Общественный штаб Мосжилинспекцией, рассказал РБК руководитель штаба Александр Козлов. «На прошлой неделе поступило много звонков от жителей, что у них отсутствует обратная связь с властями по поводу протоколов. Мы обратились в руководство Мосжилинспекции, чтобы данная информация поступала и в штаб», — пояснил Козлов.

Между тем жители двух домов из списка «за снос» рассказали РБК, что не голосовали за реновацию. «Мы 23 апреля провели общее собрание собственников, на котором 70,1% собственников дома проголосовали против участия в программе», — уточнил один из жителей дома № 4/6 по Вадковскому переулку. Дом находится в Тверском районе. В конце мая из управы пришел ответ, что протокол об отказе принят к сведению, а в префектуре добавили, что обращение «рассмотрено». Копии протокола голосования и писем чиновников есть в распоряжении РБК.

Непонятная ситуация сложилась в доме № 3 по Минаевскому переулку в районе Марьина Роща. На 1 июня там назначили общее собрание собственников. Оно было организовано с нарушениями — в частности, не все были уведомлены, утверждает член инициативной группы дома Марьяна Селяева. В результате собственники проголосовали за то, чтобы признать собрание нелегитимным, соответствующий протокол был отправлен в управу, префектуру и мэрию, однако в итоге дом оказался в списке поддержавших реновацию. Копии писем чиновникам есть в распоряжении РБК.

По Вадковскому переулку информация передана в жилищную инспекцию, скорее всего, действительно произошла ошибка, и дом будет исключен, сказал Козлов. По Минаевскому переулку проведут дополнительную проверку. Позднее Козлов сообщил, что дом из Вадковского переулка был исключен из списка.

Если собственники какого-либо дома увидели его в списке, но не голосовали, им нужно потребовать протокол, на основании которого дом был внесен в перечень, говорит юрист Штаба защиты москвичей Андрей Петров. Если протокол фальшивый, надо писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Если некое собрание действительно состоялось, но о нем не были уведомлены все собственники, они могут оспорить его результаты в рамках гражданского судопроизводства, добавил юрист.

2 мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых смогут проголосовать за или против включения в программу реновации. Чтобы дом снесли, за это должны проголосовать не менее двух третей собственников и социальных нанимателей. Голосование продлится до 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях по теме реновации 6 июня заявил, что 90% домов поддерживают снос. Как подсчитал РБК, на данный момент жители более 400 домов выступают против сноса, аналогичные цифры назвал Собянин, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте».

Жители домов, чьи дома не вошли в предварительный список, могут провести общее собрание собственников, проголосовать за снос и отправить протоколы в управы и префектуры. Их обращения будут рассмотрены. Проект закона о столичной реновации прошел в Госдуме второе чтение 9 июня. Третье чтение назначено на 14 июня.