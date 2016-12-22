Тереза Мэй договорилась о формировании коалиционного правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сформирует коалиционное правительство с Демократической юнионистской партией партии. Она направится в Букингемский дворец, чтобы согласовать состав правительства с королевой

Тереза Мэй (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась о формировании нового коалиционного правительства c Демократическая юнионистской партией Северной Ирландии, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Мэй намерена встретиться с королевой Великобритании в Букингемском дворце в 12.30 по местному времени (14.30 мск), чтобы согласовать с ней вопрос о формировании нового правительства по итогам прошедших досрочных парламентских выборов.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на источники, что состав нового правительства может быть объявлен уже в пятницу, 9 июня.

По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получила 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин Великобритании.

Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе. Демократические юнионисты завоевала 10 мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходимы 326 мест.