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Путин заявил о планах ИГ дестабилизировать ситуацию в России
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Путин заявил о планах ИГ дестабилизировать ситуацию в России
Политика, 12:10
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Путин заявил о планах ИГ дестабилизировать ситуацию в России
Боевики ИГ вынашивают планы дестабилизировать обстановку в России и странах Центральной Азии, в этих странах есть подпольные ячейки террористов, заявил Владимир Путин на саммите ШОС
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» планируют дестабилизировать обстановку на юге России, а также в странах Центральной Азии. В этих государствах также действуют подпольные ячейки боевиков. Чтобы противостоять этой угрозе, необходимо усилить сотрудничество стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров ШОС в Астане.

«По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России», — приводит слова Путина ТАСС. В связи с этими планами террористов, продолжил президент, спецслужбы стран ШОС должны укрепить координацию. Это должно произойти, в частности, по линии Региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС).

Путин добавил, что боевики ведут свою деятельность с «афганской земли».

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — добавил президент.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Террорист-смертник устроил взрыв в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате теракта погибли 16 человек, пострадали более 60. Также на станции «Площадь Восстания» полиция обнаружила еще одно взрывное устройство, его удалось обезвредить. Следственный комитет предъявил обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия братьям Аброру и Акраму Азимовым. По данным следствия, они также подделывали документы для «членов международной террористической организации». Предполагаемым исполнителем теракта следствие называет Акбарджона Джалилова. Всего по делу было арестовано 12 человек.

РАТС была учреждена 29 мая 2003 года на саммите глав стран ШОС в Москве. Штаб-квартира структуры расположена в Ташкенте. РАТС призвана обеспечить взаимодействие контртеррористических структур стран-участниц по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В рамках структуры сформирована единая база данных лиц и организаций, поддерживающих террористические организации.

Шанхайская организация сотрудничества была образована в 2001 году Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Сейчас членами ШОС являются восемь стран (вступили Индия и Пакистан). В рамках ШОС страны-члены договариваются о совместных мерах по поддержанию безопасности на своих территориях.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин , борьба с терроризмом , «Исламское государство»
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