Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы
Политика, 10:22
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Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы
Протестующие против сноса домов в рамках программы реновации устроили пикет у главного входа в Госдуму. Всего у здания парламента около 100 человек. Пришедший на пикет Сергей Митрохин был задержан полицией
У главного входа в Госдуму на Охотном ряду проходит пикет против программы реновации.
По данным «Интерфакса» в акции участвуют около ста человек, среди которых один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин. Митрохин на пикете заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.
Корреспондент «Эха Москвы» в своем Twitter опубликовала видео задержания Митрохина.
У здания Госдумы находится автозаки. Полицейские в мегафон сообщают собравшимся, что «мероприятие не санкционировано» и предлагают разойтись.