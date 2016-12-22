Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы

Протестующие против сноса домов в рамках программы реновации устроили пикет у главного входа в Госдуму. Всего у здания парламента около 100 человек. Пришедший на пикет Сергей Митрохин был задержан полицией

У главного входа в Госдуму на Охотном ряду проходит пикет против программы реновации.

По данным «Интерфакса» в акции участвуют около ста человек, среди которых один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин. Митрохин на пикете заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.

Корреспондент «Эха Москвы» в своем Twitter опубликовала видео задержания Митрохина.

У здания Госдумы находится автозаки. Полицейские в мегафон сообщают собравшимся, что «мероприятие не санкционировано» и предлагают разойтись.