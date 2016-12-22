Партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте

Партия Консерваторов, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, не сможет заполучить большинство в палате общин. Об этом сообщает Reuters.
К данному моменту известно, каким партиям достанутся 643 из 650 мест в парламенте Великобритании. Так как партия Мэй получила только 313 мест, необходимые для парламентского большинства 13 голосов консерватором набрать уже не удастся.
По подсчетам Reuters, у Консерваторов 313 мест, 260 у Лейбористов, 35 — у Шотландской национальной партии (SNP) и 12 у Либерально-демократической партии. Другие партии и независимые кандидаты получили 22 места, еще 7 мест не объявлены. У партии «зеленых» одно место в новом созыве.
В прошлом созыве у Консервативной партии было 330 голосов, Мэй распустила парламент, чтобы упрочить позиции своей партии перед Brexit.