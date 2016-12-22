Участникам акции Навального в 16 городах пригрозили проблемами с учебой

В 16 из 169 городов, где заявлены антикоррупционные акции 12 июня, учащимся в вузах и школах пригрозили санкциями за участие в митингах. Им говорили о проблемах с будущей карьерой и грозили отчислением

Фото: Григорий Сысоев / РИА новости

Школьников предупредили​

В учебных заведениях Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Владимира, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Великого Новго​рода, Белгорода, Якутска, Краснодара, Ставрополя, Салавата, Омска, Новокузнецка и Благовещенска учащихся отговаривали от участия в антикоррупционных митингах 12 июня. Об этом РБК рассказали инициаторы акций Алексея Навального в этих 16 городах.

Из 169 штабов Навального РБК удалось связаться с представителями 62. В 16 штабах заявители митингов рассказали о фактах давления, причем в девяти случаях руководство вузов оказывало давление на непосредственных организаторов митингов, членов штабов и близких к штабам активистов.

Собеседники РБК упоминали о Балтийском федеральном университете в Калининграде, Ижевском промышленно-экономическом колледже, Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ), Чебоксарском электромеханическом колледже, Владимирском педагогическом колледже, Новгородском государственном университете, Амурском государственном университете в Благовещенске, Северо-Кавказском филиале Белгородского государственного технологического университета в Ставропольском крае, Краснодарском торгово-экономическом колледже, Северо-Западном медицинском университете в Петербурге и в Якутской сельскохозяйственной академии.

Еще в двух случаях (в Белгороде и Салавате) активисты сообщили о фактах угроз школьникам и студентам в нескольких учебных заведениях. В Омске и Новокузнецке члены штабов не смогли точно назвать учебные заведения, где руководство оказывало давление на студентов.

В Самаре заявители акции подтвердили РБК ранее опубликованную в «Новой газете» информацию о рекомендациях, которые местное министерство образования разослало в школы города. В них учителям предписывалось «не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня».

Угрозы отчисления

В 13 из 16 штабов, где РБК сообщили о фактах угроз, подвергшиеся им студенты согласились говорить только на условиях анонимности. В пяти случаях активистов отговаривали участвовать в акции без объяснения последствий, в 11 — угрожали отчислениями, снижением оценок и проблемами с будущим трудоустройством.

Так, по словам заявителя акции в Мурманске Виолетты Грудиной, в МАГУ студентов к себе вызвал декан, имя которого она назвать не смогла. По словам активистки, он провел беседу с «особо активными» учащимися и расспросил их об отношении к Навальному. «[Он] оскорблял участников предстоящего митинга, называл их безмозглыми, угрожал студентам проблемами, если те вздумают пойти на антикоррупционный митинг», — рассказала Грудина РБК.

В Калининграде организатору митинга Олегу Алексееву, который учится в Балтийском федеральном университете, в деканате посоветовали провести митинг не в центре, как планировалось, а в парке на окраине города, и пообещали «сделать выводы» об его учебе. Также на встречи в деканат вызвали сторонников Алексея Навального в Ставрополе, Ижевске, Мурманске и Великом Новгороде. Ученики Владимирского педагогического колледжа на условиях анонимности рассказали РБК, что «особо активным» учащимся руководство учебного заведения угрожало, что они «получат низкие баллы или вообще вылетят» из колледжа.

Сторонник Навального, который учится в Ижевском промышленно-экономическом колледже, рассказал РБК о своем сокурснике, который из-за угроз со стороны педагогов после акции 26 апреля написал заявление в прокуратуру. «Но этим история не кончилась: сейчас угрожают не только ему, а всем нам, грозят поставить низкие баллы, про экзамены говорят», — сообщил собеседник РБК.

Координатор штаба Навального в Якутске Эрэл Васильев рассказал РБК, что студентам из городской сельскохозяйственной академии за участие в митинге угрожали отчислением.

В Краснодарском торгово-экономическом колледже со студентами провели лекцию о вреде несанкционированных акций. После этого учащихся заставили расписаться в том, что они прослушали эту лекцию (список студентов, посетивших ее, РБК передала пресс-служба «Открытой России»).

Москва и Санкт-Петербург

Ректорат Северо-Западного медицинского университета обратился к студентам с официальной просьбой не посещать акции, инициированные Навальным, который «планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде». Политик опубликовал это обращение в своем блоге вместе с декларацией ректора учебного заведения.

В петербургском штабе Навального РБК также рассказали о том, что к ним обращались учащиеся питерского военного вуза (название которого они уточнить отказались), которых руководство учебного заведения пригрозило «просто запереть в казармах» 12 июня, чтобы не дать им принять участие в митинге.

Глава столичного штаба Николай Ляскин сообщил РБК, что ему об угрозах учащимся в Москве ничего не известно.​

РБК связался с ректоратами семи учебных заведений, упомянутых в статье. В трех из них представители руководства заявили, что ничего не знают о предупреждениях студентам. Еще в трех РБК заверили, что подобных лекций и бесед с учащимися точно не проводилось. В петербургском вузе комментировать заявления Навального отказались. РБК ожидает ответы от вузов в Мурманске, Якутске, Краснодаре.

В Минобрнауки о профилактической работе с учащимися перед митингами не знают. В пресс-службе ведомства РБК сообщили, что школы находятся в подчинение у региональных и муниципальных ведомств системы образования, поэтому министерству об их инициативах ничего не известно.

В День России, 12 июня, акции против коррупции, инициированные Навальным и ФБК, должны пройти в 209 городах, рассказала РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В некоторых городах координаторы акций решили ограничиться пикетами, чтобы не обращаться за согласованием к городским властям. Поэтому непосредственно заявки на митинги были поданы в 169 городах, и в 102 местные власти согласовали площадки для антикоррупционных шествий. В Москве акцию согласовали на проспекте Сахарова.