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«ОВД-Инфо» сообщил о 290 задержанных на акциях в поддержку Навального
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«ОВД-Инфо» сообщил о 290 задержанных на акциях в поддержку Навального
Политика, 09:03
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«ОВД-Инфо» сообщил о 290 задержанных на акциях в поддержку Навального
На акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших в день рождения Владимира Путина, задержали 290 человек, подсчитал «ОВД-Инфо». На митинги пришло меньше людей по сравнению с акциями 26 марта и 12 июня
Фото: Сергей Ермохин для РБК

На протестных митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедших по всей России 7 октября, задержали 290 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Проекту известно о задержаниях в 26 городах России. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — 68 человек. Несогласованная акция за конкурентные выборы началась на Марсовом поле, затем протестующие вышли на Литейный проспект и направились на площадь Восстания, но там начались задержания. К концу дня некоторые участники акции собрались на Дворцовой площади. Часть задержанных отпустили без составления протокола.

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
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Данные об участниках митинга разнятся, по оценке петербургского штаба Навального, в мероприятии участвовали 7 тыс. человек, корреспондент РБК сообщил о 5 тыс. собравшихся, МВД оценило численность протестующих в 1,8 тыс. человек.

На акции сторонников Навального в Ярославле задержали 57 человек. Местный штаб Навального считал мероприятие согласованным, так как власти в своем отказе не предложили альтернативных места и времени проведения акции.

Митинг в юбилей Путина стал самой малочисленной акцией Навального за год
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В Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 26 человек. Акция, которую не согласовали власти столицы, началась на Пушкинской площади. Там, по оценке штаба Навального, собрались 3 тыс. человек (по сообщению МВД 700). Часть протестующих затем направилась на Манежную площадь, где, как сообщала «Протестная Москва», они собирались провести всю ночь. Около 00:45 после предложений разойтись полиция начала оттеснять участников акции к метро.

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Еще 26 человек задержали в Липецке, в Краснодаре был задержан 21 участник протестной акции, в Екатеринбурге — 14. Меньше десяти задержаний было в Якутске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Туле, Твери, Ставрополе и некоторых других городах. Большинство задержанных в регионах протестующих отпустили без составления протокола, следует из данных «ОВД-Инфо».

Митинг в Москве стал самым малочисленным мероприятием в поддержку Навального в этому году, в Петербурге число участников также сократилось по сравнению с 26 марта. Тем не менее Навальный, находящийся в СИЗО, позитивно оценил акции протеста, передавал «Дождь». Политик отметил, что мероприятия были организованы «на скорую руку», но их результат оказался хорошим. Штаб, по словам Навального, может оказать помощь всем задержанным, хотя у него нет для этого больших возможностей. «Стараемся как можем», — сказал он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: митинг , Алексей Навальный , «ОВД-Инфо»
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