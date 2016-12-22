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Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
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Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Политика, 16:00
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Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Размещение миротворцев ООН на границе Украины с Россией противоречит минским соглашениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В ближайшее время предложение по миротворцам обсудят помощники лидеров «нормандской четверки»
Сергей Лавров (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российский министр Сергей Лавров заявил, что требование Киева разместить миротворцев ООН на границе между Украиной и Россией противоречит минским соглашениям.

«Когда украинская сторона реагировала на нашу инициативу, они сказали, что это (размещение миротворческого контингента на линии разграничения на Донбассе) не годится, потому что начинать нужно с размещения миротворцев ООН не на линии соприкосновения, а на границе с Россией», — заявил Лавров. «В теме подключения ООН к выполнению минских договоренностей я не вижу противоречия между Россией и Украиной, а вижу противоречия между Украиной и минскими договоренностями», — указал он. В минских соглашения прописано, что украинское правительство может получить контроль за границей только после выполнения других положений соглашения.

5 сентября президент Путин заявил о готовности Москвы ввести миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе. По словам президента, они необходимы для обеспечения безопасности работы сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин заявил, что размещены они должны быть только на линии разграничения сил Киева и ДНР с ЛНР, а согласие на размещение должно быть получено и от самопровозглашенных республик. Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября заявил о несогласии Киева с российским подходом и напомнил о требовании украинской стороны разместить миротворцев во всей зоне конфликта, в том числе на границе.

«Мы со своей стороны проанализируем это предложение российской стороны и постараемся увязать эту инициативу с минскими соглашениями», — заявил на пресс-конференции Ле Дриан. Он отметил, что Россия впервые говорит о введении сил ООН в этот очаг. Париж «будет очень внимательно изучать» предложение России по введению миротворцев в Донбасс, добавил он.

Лавров на пресс-конференции сообщил, что в ближайшее время консультации по вопросу миротворцев проведут помощники лидеров «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия.

Встреча министров иностранных дел России и Франции Сергея Лавров и Жан-Ива Ле Дриана прошла в Москве в пятницу, 8 сентября. Перед пресс-конференцией министры подписали заявление о запуске «Трианонского диалога». Запустить формат диалога общественников двух стран договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в мае в Версале.

Трианонский диалог будет «постоянно действующей структурой по линии гражданских обществ», работа которой призвана способствовать упрочнению доверия, взаимопонимания между нашими народами, заявил Лавров.По его словам, уже выбраны сопредседатели от двух стран, которые вскоре проведут встречу. Имена Лавров ​не назвал.

Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове. Комментируя испытание КНДР водородной бомбы 3 сентября, французский министр заявил, что оно «знаменует новый этап». «Уверен, скоро они получат ракеты с ядерными боеголовками. Необходимы соответствующие санкции, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров», — заявил Ле Дриан. Россия выступает против усиления санкций. Последний раунд санкций был принят Советом безопасности ООН 4 августа при согласии России. Однако с тех пор президент России Владимир Путин призывает отказаться от усиления санкционного давления, чтобы не загонять в угол руководство Северной Кореи.

В пятницу Лавров повторил, что проблему Северной Кореи нужно решать дипломатическим путем.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Франция , Донбасс , миротворцы , Сергей Лавров , Жан-Ив Ле Дриан
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