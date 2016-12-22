В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски

В московской квартире заместителя главы департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Ренольда Рубинова прошли обыски, сообщают источники. Следователей заинтересовал бизнес семьи чиновника

Фото: Илья Горбунов / РИА Новости

Полиция провела обыски в московской квартире замглавы департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа (департамент входит в Министерство по делам Северного Кавказа) Ренольда Рубинова, сообщил РБК источник в ГУ МВД по столицы.

«В поле зрения следователей попала деятельность коммерческой компании «Весна», учредителем которой является отец чиновника Худодат Рубинов», — рассказал он. Следователи обыскали его квартиру, расположенную на улице Перерва, а также квартиру Ренольда Рубинова на улице Преображенская, отметил собеседник.

Информацию об обысках подтвердил также источник «Интерфакса». По его словам, речь идет о следственных мероприятиях в рамках дела 2015 года об организации незаконной миграции граждан Китая на нескольких предприятиях в Юго-Восточном округе Москвы. Подозреваемым по делу о незаконной миграции проходит отец чиновника Рубинова, также добавил источник.

О результатах обыска пока ничего не известно, дело расследует главное следственное управление столичного главка МВД.

В то же время в Минкавказа информацию о прошедших обысках у Рубинова не подтвердили. «Что касается обысков на квартирах сотрудников ведомства, то нам про это ничего неизвестно», — заявил РБК представитель ведомства. Он также отметил, что подобные мероприятия не связаны с деятельностью министерства.

Как рассказал источник РБК, отец чиновника Худодат Рубинов занимается гостиничным бизнесом. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бывшим совладельцем ООО «Весна». Основной вид деятельности компании — гостиничный бизнес и организация прочих мест для временного проживания.