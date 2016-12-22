Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,41 56,87 EUR Нал. 69,19 68,50 USD Бирж. 57,11 +0,21 EUR Бирж. 68,91 +0,49 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,21 +0,00 ММВБ 2028,10 +0,89% РТС 1118,58 +0,71% Brent 54,69 +0,35% DJIA 21784,78 -0,10% Nasdaq 6397,87 +0,07% FTSE 7367,41 -0,40%
В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски
Лента новостей
Бой Мейвезер — Макгрегор побил рекорд трансляций на Sky Sports 14:22, Спорт МИД назвал оккупацией появление агентов спецслужб США в консульстве 14:20, Политика Покинувшему Россию фигуранту «болотного дела» запретили уезжать из страны 14:16, Политика В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски 14:14, Политика Пять экс-президентов США начали сбор средств для пострадавших от урагана 14:06, Политика Рогозин предложил назвать экспортный вертолет Ка-52 «Нильским Крокодилом» 14:03, Общество В Балашихе начали проверку после обрушения стены бывшего кинотеатра 14:02, Общество Добро с кулаками: могут ли Москва и Киев договориться о миротворцах 13:57, Мнение В России кратно замедлился рост продаж презервативов 13:54, Бизнес В здании Эрмитажа произошел пожар 13:53, Общество Возвращение идеологии: что упускают реформаторы из ЦСР 13:47, Мнение ЦБ учтет ситуацию в Северной Корее при определении базовой ставки 13:44, Финансы Москвичам предсказали северное сияние в ночь на 10 сентября 13:39, Общество Сечин назвал «кретинизмом» обнародование записи его разговора с Улюкаевым 13:37, Политика Ямальца осудили на пять лет за попытку примкнуть к ИГ 13:32, Общество Генпрокуратура Израиля обвинила жену Нетаньяху в растрате 13:29, Политика Более половины россиян назвали удовлетворительной ситуацию в экономике 13:27, Общество По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне 13:26, Фотогалерея  МИД предупредил о «военной катастрофе» в Азии из-за давления на КНДР 13:20, Политика Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования 13:15, Экономика В Мексике жертвами мощнейшего за 100 лет землетрясения стали пять человек 13:14, Общество Пассажира московского метро ранили ножом на станции «Третьяковская» 13:05, Общество Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации 13:01, Экономика Рогозин заявил об уникальности российских боевых машин «Терминатор» 12:59, Политика Лимузины Брежнева и Ельцина: какие редкие машины выставляли на продажу 12:58, Авто  ФИФА открыла дисциплинарное дело против игрока сборной Англии 12:55, Спорт Ford отзовет в России 20,8 тыс. машин Kuga для устранения дефектов 12:50, Технологии и медиа Опубликовано видео с места обрушения стены кинотеатра в Балашихе 12:48, Общество
В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски
Политика, 14:14
0
В доме чиновника Минкавказа в Москве прошли обыски
В московской квартире заместителя главы департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Ренольда Рубинова прошли обыски, сообщают источники. Следователей заинтересовал бизнес семьи чиновника
Фото: Илья Горбунов / РИА Новости

Полиция провела обыски в московской квартире замглавы департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа (департамент входит в Министерство по делам Северного Кавказа) Ренольда Рубинова, сообщил РБК источник в ГУ МВД по столицы.

«В поле зрения следователей попала деятельность коммерческой компании «Весна», учредителем которой является отец чиновника Худодат Рубинов», — рассказал он. Следователи обыскали его квартиру, расположенную на улице Перерва, а также  квартиру Ренольда Рубинова на улице Преображенская, отметил собеседник. 

Информацию об обысках подтвердил также источник «Интерфакса». По его словам, речь идет о следственных мероприятиях в рамках дела 2015 года об организации незаконной миграции граждан Китая на нескольких предприятиях в Юго-Восточном округе Москвы. Подозреваемым по делу о незаконной миграции проходит отец чиновника Рубинова, также добавил источник.

О результатах обыска пока ничего не известно, дело расследует главное следственное управление столичного главка МВД.

В то же время в Минкавказа информацию о прошедших обысках у Рубинова не подтвердили. «Что касается обысков на квартирах сотрудников ведомства, то нам про это ничего неизвестно», — заявил РБК представитель ведомства. Он также отметил, что подобные мероприятия не связаны с деятельностью министерства.

Как рассказал источник РБК, отец чиновника Худодат Рубинов занимается гостиничным бизнесом. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бывшим совладельцем ООО «Весна». Основной вид деятельности компании — гостиничный бизнес и организация прочих мест для временного проживания.

Авторы: Дмитрий Серков, Ася Сотникова.
Теги: обыски , незаконная миграция , Минкавказ
Главное
Медведев заявил о риске убийства «целых профессий» из-за цифровизации Экономика
Материалы по теме
Медведев заявил о необходимости сохранить Минвостокразвития и Минкавказа Политика
СМИ сообщили о серии обысков в Петербурге по делу о незаконной миграции Общество
Порошенко поручил внести Россию в список стран «миграционного риска» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку