Генпрокуратура Израиля обвинила жену Нетаньяху в растрате

Генпрокуратура Израиля решила, что обвинение жены главы правительства Сары Нетаньяху в растрате имеют под собой основания, дело может быть передано в суд. Ей предоставили возможность ответить на них на предварительных слушаниях

Биньямин Нетаньяху с женой Сарой (Фото: Sara Netanyahu / Reuters)

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит заявил об обвинении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в растрате государственных средств, выделенных на содержание резиденции главы правительства, пишет The Jerusalem Post.

​В ходе расследования, которое продолжалось два года, с Сары Нетаньяху были сняты три обвинения из четырех, однако одно имеет все шансы дойти до суда. Генпрокурор заявил, что предоставит Саре Натаньяху возможность защитить себя на предварительных слушаниях, которые проведет он сам. Такая процедура предоставлена ей по решению генпрокурора в обход существующей практики, формально она не имеет на ее права, поскольку не является государственной служащей или публичным политиком.

​От исхода предварительных слушаний будет зависеть, передаст ли прокуратура дело в суд для дальнейшего разбирательства. Когда состоятся предварительные слушания, Мандельблит не уточнил.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал обвинения против его жены абсурдными, сама Сара отказалась признать себя виновной и пойти на сделку со следствием.

Жену Нетаньяху прокуратура обвиняет по делу о «приготовлении еды». Следствие считает, что с сентября 2010 до марта 2013 года Сара Нетаньяху вместе с бывшим заместителем гендиректора офиса главы правительства Эзрой Сейдофом предоставили ложные отчеты о том, что они не нанимали повара в резиденцию премьера. По действующим правилам, если в резиденции не работает собственный повар, то можно по необходимости заказывать еду на стороне. Прокуратура утверждает, что Нетаньяху и Сейдоф получили мошенническим путем 393 тыс. шекелей (около $111 тыс.), оформив сотни заказов еды в резиденцию, в то время как в ней работал собственный повар.

Кроме того, следователи выявили 15 случаев фальсификации счетов за оплату услуг приглашенного шеф-повара, чтобы обойти ограничения, установленные для этой статьи расходов.

Еще одно обвинение, которое генпрокуратура сняла, касалось «дела официантов». Речь шла о завышенных расходах и фальсификации счетов на оплату труда официантов, приглашенных для обслуживания мероприятий в резиденции премьера, чтобы обойти ограничения, установленные для расходов на эти цели. В материалах называлась сумма перерасхода — 29 тыс. шекелей ($8,2 тыс.).

Третий эпизод — «дело электрика», которое касалось найма в резиденцию премьера в качестве электрика Ави Фахима, члена ЦИК партии «Ликуд», лидером которой является Биньямин Нетаньяху. Его якобы приняли на работу в обход тендера, зная, что этого нельзя делать из-за конфликта интересов. Сейдоф, по данным следствия, фальсифицировал документы на оплату его труда на сумму 10 тыс. шекелей ($2,8 тыс.). Мандельблит заявил, что улики против жены Нетаньяху не отвечают нормами уголовно-процессуального права относительно того, что ей было известно о незаконности приема на работу Фахима, а также подделки Сейдофом чеков на оплату его труда.

Четвертое дело было закрыто ввиду незначительности суммы и по этическим соображениям. Оно касалось оплаты ухода за больным отцом Сары Нетаньяху, который позже скончался.

2 сентября стало известно, что Сара Нетаньяху по собственной инициативе прошла тест на детекторе лжи, сообщает Newsru.co.il. Она намеревалась опровергнуть показания бывшего завхоза резиденции Мени Нафтали, который утверждал, что закупал избыточное количество продуктов по распоряжению Сары Нетаньяху. Проверка показала, что жена премьера говорит правду.

Тесты на детекторе лжи не признаются в израильских судах полноценными доказательствами и могут использоваться только как вспомогательные источники.

Нафтали стал одним из главных свидетелей государственного обвинения в ходе расследования. Бенджамин Нетаньяху охарактеризовал его как лжеца. По словам премьер-министра, расходы резиденции на заказы еды в то время, когда завхозом был Нафтали, в среднем в пять раз превышали эти показатели до его прихода и после его ухода. «Это все проясняет», — заявлял Нетаньяху.

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