Районные выборы: кто решил пойти в муниципальные депутаты в Москве

Сентябрьские муниципальные выборы в Москве уже поставили рекорд по числу кандидатов, подсчитал РБК. В депутаты пошла молодежь, а лидирующей профессиональной группой среди претендентов стали менеджеры компаний, а не бюджетники

Фото: Олег Яковлев / РБК

Больше кандидатов, больше молодых

В 2017 году заявки на участие в муниципальных выборах в Москве подали 8330 претендента — это в 1,7 раза больше, чем в 2012 году (и вдвое больше, чем в 2008-м). Число зарегистрированных кандидатов в сравнении с 2012 годом выросло в 1,8 раза (и в 2,4 раза к 2008 году), до 7665 человек, подсчитал РБК, проанализировав информацию, опубликованную на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября. Выдвижение кандидатов в столице стартовало 25 июня и завершилось 26 июля. 8 августа закончилась проверка документов, и сайт ЦИК опубликовал списки зарегистрированных кандидатов по районам.

На этих выборах существенно выросло количество молодых кандидатов (до 35 лет) — таких претендентов на 22% больше по сравнению с кампанией 2012 года. Пять лет назад молодые кандидаты составляли 30,2% от общего числа зарегистрированных участников муниципальных выборов, а сейчас их 36,8%, следует из подсчетов РБК. При этом на прошлых выборах почти четверть кандидатов была старше 58 лет (это предпенсионный возраст для мужчин в России). Сейчас лишь 17% кандидатов — пенсионного (9,44%) и предпенсионного возраста (7,91%).

Основное отличие нынешних муниципальных выборов от выборов 2008 и 2012 годов заключается в том, что большая часть нынешних молодых кандидатов — активные оппозиционеры, утверждает Максим Кац, руководитель штаба оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. «В прошлый раз баллотировались 5 тыс. кандидатов, в этот раз — 7 тыс., и практически вся разница — 1100–1200 кандидатов — это новые активные москвичи», — сообщил он РБК. Об увеличении активности оппозиционеров сказал РБК и кандидат в местные депутаты Красносельского района Илья Яшин.

Рост числа молодежи среди кандидатов — логичное следствие недавних протестов оппозиционера Алексея Навального и митингов против реновации, отметила в разговоре с РБК активистка Юлия Галямина. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что прирост числа молодых среди кандидатов — естественный и правильный процесс. «Они устали от того, что с ними не считаются. Каждый из них, скорее всего, хочет получить статус для решения тех проблем, которые его беспокоят», — рассказал он РБК. Впрочем, Галямина опасается того, что молодые активисты могут быстро потерять интерес к муниципальной повестке и перестать посещать заседания советов. В пример она привела активистку Веру Кичанову, которая стала муниципальным депутатом в 18 лет, а через два года перестала участвовать в работе депутатского совета.

Бизнес-выборы

Самая многочисленная профессиональная группа из идущих на выборы в 2017 году, как выяснил РБК, — менеджеры компаний (руководитель, замруководителя или глава филиала). Таковых среди зарегистрированных участников 16,87%. Примечательно, что в 2008 и 2012 годах в лидерах были бюджетники (люди, работающие на разных уровнях в сферах науки, образования, медицины) — тогда их доля равнялась 26,8 и 21,9% соответственно. Теперь же на втором месте — безработные (11,63%), на третьем — чиновники (10,55%), а бюджетники составляют всего 9,67% от числа кандидатов.​

Что могут муниципальные депутаты В ноябре 2002 года был принят закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Москва была разделена на муниципальные образования, в границах которых осуществлялось местное самоуправление. Представителями органов местного самоуправления стали районные депутаты. Список полномочий московских муниципальных депутатов с того времени несколько раз менялся. В целом сейчас возможностей у них немного, отметил в комментарии РБК депутат совета округа Щукино Дмитрий Мартыненко. Депутаты имеют право принимать граждан в дни своих дежурств и направлять депутатские запросы. Члены районных советов занимаются вопросами попечительства и опеки, а также организацией спортивно-досуговой работы с жителями района. Также депутатам предоставлено право распоряжаться муниципальным имуществом и принимать муниципальный бюджет. Члены советов заслушивают доклады главы управы района и могут выразить ему недоверие, они ежегодно определяют перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству, список домов для проведения капитального ремонта, а также контролируют ход выполнения этих работ. Помимо этого муниципальные депутаты имеют право согласовывать проект градостроительного плана земельного участка для объектов капитального строительства площадью до 1,5 тыс. кв. м, выбирать участок строительства гаражей и объектов религиозного назначения и утверждать схему размещения нестационарных торговых объектов и сезонных кафе.

Многие руководители зарегистрировались на муниципальные выборы в тех районах, где располагаются их предприятия. Например, глава владеющей земельными участками компании «Химки-Молжаниново» Вадим Красюк выдвинулся в Молжаниновском районе, а генеральный директор компании «Северянин» Андрей Батурин — в Ярославском районе, где компания сдает в аренду одноименный деловой центр. В Тверском районе среди кандидатов — замдиректора сада «Эрмитаж» Ирина Симонова.

Собственники и руководители компаний идут в муниципальные депутаты, чтобы поддержать свой бизнес, пояснил РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. Особенно это касается сферы строительства, считает он. «Я знаю истории, когда компании, претендующие на участие в программе реновации, пытаются провести в районные советы тех кандидатов, которые будут голосовать за расселение и строительство в районах, где у них уже построены дома, и напротив — там, где это крупным собственникам не выгодно», — подчеркнул он. Большинство руководителей компаний выдвигаются от «Единой России» или идут самовыдвиженцами.

В получении мандатов заинтересованы представители не только среднего, но и малого бизнеса, добавил политолог Николай Миронов: многие вопросы, связанные с малым бизнесом, решаются именно на уровне управ, которые широко взаимодействуют с советами депутатов. «А кроме того, муниципальный депутат — это все-таки возможность писать депутатские запросы», — пояснил эксперт. Как показывают подсчеты РБК, доля индивидуальных предпринимателей в числе кандидатов удвоилась в сравнении с выборами 2012 года (3,28% сейчас против 1,63% пять лет назад).

Сами бизнесмены связь своего выдвижения с предпринимательской деятельностью отрицают. Так, участник выборов в районе Аэропорт Павел Ярилин, который руководит компанией «Простые технологии», рассказал РБК, что к выдвижению его мотивировала «разруха» в его районе и возможность проголосовать за альтернативных кандидатов на грядущих выборах мэра Москвы. Помогать своему бизнесу в случае победы Ярилин не собирается. «Я теоретически мог бы пойти к главе управы и о чем-то договориться. Но как только хотя бы один договор на обслуживание информационных систем с властями будет заключен, власти получат повод обращаться ко мне с любой просьбой», — пояснил собеседник РБК и добавил, что не хочет быть «уязвимым» для местных властей.

Свое выдвижение с бизнесом не связывает и руководитель компании «Квиздом» Илья Бер, который выдвинулся на выборы в Преображенском районе. Он рассказал РБК, что как депутат хотел бы принимать участие в обсуждении проектов благоустройства и иметь доступ к документам по этим проектам. «Выдвижение в муниципальные депутаты с ним [бизнесом] никак не связано. Это азы: конфликт интересов, которого быть не должно», — пояснил он.

Партия чиновников и бюджетников

Еще одна новость московских муниципальных выборов-2017: «Единая Россия» традиционно выдвинула самую крупную группу кандидатов (1477 человек — на 105 больше, чем в 2008-м), но доля кандидатов партии власти от общего числа зарегистрированных претендентов в 2017 году (19%) претерпела драматическое снижение в сравнении с 2008 годом (42%). С 2012 годом нынешние позиции сравнить невозможно, так как в прошлый раз члены партии пошли на выборы как самовыдвиженцы.

В остальном «Единая Россия» сюрпризов не преподнесла. Партия власти на этих выборах сделала ставку на госслужащих и работников бюджетной сферы. Чиновники, сотрудники медицинских учреждений и школ составляют более 50% от выдвиженцев-единороссов, следует из расчетов РБК. Много среди единороссов также руководителей (16%) и менеджеров (8%) различных компаний.

Не отказалась «Единая Россия» и от выдвижения в отдельных районах известных представителей творческих профессий. Так, в Гагаринском районе от «Единой России» выдвинулись актер Армен Джигарханян (в этом районе находится его театр) и замдиректора цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная. В соседнем Академическом районе будут баллотироваться актриса Ольга Кабо и директор Дарвиновского музея Анна Клюкина.

Мотивация для участия в выборах у известных кандидатов разная: так, Клюкина в разговоре с РБК отметила, что ее решение баллотироваться вызвано желанием улучшить экологическую обстановку в своем районе. «У меня все очень просто — я почетный житель района Академический, для меня небезразлична его судьба. По моей концепции сейчас открывают новый парк. У меня совершенно нормальная мотивация», — пояснила она.

Запашная заявила РБК, что решение баллотироваться в муниципальные депутаты вызвано желанием «что-то поменять в этой жизни, пока есть силы, желание и здоровье». «Я очень активная женщина. Хочу попробовать себя еще на этом поприще. Я в принципе всю жизнь занималась социальной работой», — пояснила Запашная. По ее словам, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы цирк могли посещать инвалиды. «Чтобы мы могли их [инвалидов] приглашать бесплатно. Они до сих пор не могут к нам попасть, потому что у нас нет ни лифтов, ни пандусов в цирке. Это будет одним из важных направлений», — отметила она.

Джигарханян заявил РБК, что пошел на выборы, в частности, из-за «хорошей компании» других кандидатов в районные депутаты. При этом он отметил, что никогда не стремился в политику. «Я занимаюсь воспитательной работой. В наше бурное, сложное, суматошное время люди теряют грань добра и зла. Эту грань надо показывать, например, силами церкви и театра. Конечно, я был доверенным лицом Владимира Путина, но не ради политической борьбы, а ради сохранения возможностей для развития», — добавил актер.

Кто был осужден Из 7665 зарегистрированных кандидатов 51 человек имеет судимость — в том числе снятую и погашенную. По закону наличие судимости не мешает баллотироваться, если только кандидат не осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления. 17 кандидатов с судимостью зарегистрировались как самовыдвиженцы. Из партий больше всего ранее осужденных у «Справедливой России» — девять кандидатов. У единороссов — один, он был осужден за вождение в пьяном виде, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Самые распространенные статьи среди кандидатов с судимостью — мошенничество (шесть человек) и кража (шесть человек). Четверых судили за хулиганство, троих — за грабеж, троих — за нарушение Правил дорожного движения, троих — за вымогательство, еще троих — за участие в обороте наркотиков.

Выдвижение известных людей на выборы — типичный для «Единой России» ход. «Известные люди в качестве кандидатов нужны не только для победы, но и как инфоповод, имиджа ради и популярности для», — пояснил РБК политолог Константин Калачев.

В целом упор на чиновников и бюджетников на муниципальных выборах традиционен для партии власти, отметил Калачев. Врачей и учителей единороссы выдвигают, поскольку в районах «знают и уважают» этих людей, а чиновники — «идеальный вариант с точки зрения управляемости, поскольку нет опасности, что те после выборов перейдут в оппозицию», сказал он в комментарии РБК. По мнению эксперта, присутствие топ-менеджеров и людей из бизнеса объясняется тем, что муниципальные депутаты не получают за свою работу зарплату.

Единороссы по-прежнему рассчитывают на мобилизацию административного ресурса, а их главная стратегия в этой кампании заключается в снижении явки — об этом свидетельствует, например, почти полное отсутствие яркой агитации, сказал РБК сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин, баллотирующийся в Красносельском районе Москвы. Первый заместитель секретаря столичного отделения «Единой России» Андрей Смолкин возражает Яшину: стратегия партии — «в том, чтобы победить». Он подтвердил РБК, что среди кандидатов от партии много людей социально ориентированных профессий, но это, по его мнению, «вполне нормально». «Мы выбираем самый земной уровень, и люди, которые работают на земле, — учителя, врачи, представители НКО, — лучше всего знают свою территорию и будут полезны в качестве депутатов», — отметил Смолкин.​​