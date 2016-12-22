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«Открытая Россия» поддержит митинги Навального акцией «Бессменный полк»
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«Открытая Россия» поддержит митинги Навального акцией «Бессменный полк»
Политика, 19:18
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«Открытая Россия» поддержит митинги Навального акцией «Бессменный полк»

​12 июня «Открытая Россия» Михаила Ходорковского проведет акцию «Бессменный полк» в рамках заявленных Алексеем Навальным протестных митингов в городах России и «большой кампании под названием «Надоел», рассказали РБК в пресс-службе движения.

«Полк» пройдет в рамках согласованных сторонниками Навального митингов 12 июня, уточнила РБК представитель пресс-службы движения Мария Галицкая. «Когда было принято решение поддержать акции протеста 12 июня, мы стали думать, с чем нам самим выходить. В процессе обсуждения родилась идея с «Бессменным полком», — сказала она.

В пресс-релизе «Открытой России» говорится, что «это будет марш позора, в ходе которого жители нашей страны смогут увидеть на плакатах лица тех, кто уже полтора десятилетия богатеет, обманывая и обкрадывая россиян». «На марше будут представлены награды, которые солдаты «полка [президента Владимира] Путина» получили за то, что разрушили экономику страны, а также их ордена за заслуги перед другими странами, например за гуманитарную помощь Монако, Франции, Италии, Финляндии», — уточняют в движении. Среди участников «полка Путина» — представители российской элиты: глава «Роснефти» Игорь Сечин, лидер Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Алишер Усманов и др.

Акция 12 июня анонсировалась Навальным как продолжение предыдущей серии митингов, прошедших более чем в 100 городах России 26 марта. «С Навальным отдельно не координировались, у нас требования-то одни. Зачем делить протест? Мы всех вместе зовем на одну акцию», — пояснил председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

«Мы сосредоточены на подготовке к антикоррупционной акции по всей России, в том числе на проспекте Сахарова в Москве», — прокомментировал РБК планы «Открытой России» исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Если участники акции не будут нарушать общественный порядок, то санкций к ним не последует, сказал РБК глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «Все плакаты должны соответствовать заявленной теме, тогда все будет в порядке, — добавил Черников. — Что за плакаты и что под ними следует, будем смотреть на месте».

В прошлый раз организация Ходорковского провела акцию против Владимира Путина 29 апреля. Мероприятие оппозиционеры анонсировали в конце марта, сразу после многочисленных митингов 26 марта, организованных активистами Навального. Тогда в Москве прошел один из крупнейших протестных митингов за последние годы, несмотря на его несанкционированный характер.

В итоге 29 апреля в Москве к акции «Открытой России» против нового президентского срока Владимира Путина присоединилось всего около тысячи человек, а в ФБК Навального не стали выступать в поддержку этого мероприятия. Организаторы акции «Надоел» тогда заявили, что довольны численностью ак​ции и ее результатами, однако политологи сочли мероприятие неудачным из-за небольшого масштаба, отсутствия яркой повестки и спикеров.

«Тот факт, что оппозиционеры [теперь] действуют скоординированно, воодушевит их сторонников, а воодушевление способствует росту явки», — прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов.

С другой стороны, название «Бессменный полк» не соответствует содержанию акции — теме коррупции, указывает Галлямов. Политолог Константин Калачев видит в названии «грубый троллинг, похожий на издевку» над акцией «Бессменный полк». По его мнению, расширение аудитории явно в планы движения не входило, а тему «надоели» можно было бы подать иначе, «не отпугивая людей, а привлекая».

Благодаря названию «Бессменный полк» провластные пропагандисты получат возможность утверждать, что протестующие «глумятся над памятью павших героев войны», — полагает Галлямов. «Это получится как с зеленкой, которой разрисовали лицо волгоградской «Родины-матери», и Навальному потом пришлось извиняться», — привел аналогию политолог.

Названия мероприятия «Открытой России» отсылает к общественной акции «Бессмертный полк». «Полк» впервые прошел в Томске в 2012 году. С 2015 года акция стала общероссийской.

Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» в этом году собрала на улицах Москвы 850 тыс. человек, подсчитали в столичной полиции. 

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Михаил Ходорковский , Алексей Навальный , митинги , акция 12 июня
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