В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей»

Депутаты внесли в Госдуму поправки к УК РФ, которые позволяют привлекать к ответственности организаторов фальсификаций на выборах. Согласно законопроекту, самое суровое наказание за это — лишение свободы на пять лет

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до пяти лет тюрьмы за организацию «каруселей» на выборах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента.



Как следует из документа, такое наказание может быть применено за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.



«Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в тексте законопроекта.

Авторами законопроекта против так называемых каруселей​ на выборах выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В мае они направили законопроект в правительство и Верховный суд России для получения официальных отзывов.До этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников заявил, что и Верховный суд и правительство поддержали законопроект. Он может быть принят Госдумой во всех чтениях до конца июля, отмечал Крашенинников.

«Карусель» — это один из самых распространенных способов граждан незаконно воздействовать на результаты выборов, участвуя в них многократно. Это становится возможным, если перед входом в избирательный участок человеку передают уже заполненный бюллетень, который он опускает в урну для голосования. На выходе из участка он передает организатору «карусели» новый бланк. За это организатор мошеннической схемы чаще всего предлагает участнику денежное или другое вознаграждение.



В конце мая Госдума одобрила во втором чтении законопроект об изменениях в избирательное законодательство. Авторами инициативы были Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству Анатолий Широков. Они отмечали, что поправки должны быть приняты до следующих выборов президента России.



Один из основных посылов поправок​ — отмена открепительных удостоверений. Вместо них авторы предложили ввести механизм включения гражданина в список избирателей по месту его нахождения в день голосования по предварительно поданному заявлению.



Оппозиционные фракции раскритиковали этот законопроект, заявив, что это дает избирателю «право голосовать на другом участке по совсем уж неконтролируемой процедуре».