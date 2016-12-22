Курды освободили дворец Харуна аль-Рашида в Ракке

Курдские отряды самообороны ворвались в западные районы Ракки и заняли развалины дворца Харуна аль-Рашида — средневекового правителя, упомянутого в цикле сказок «Тысяча и одна ночь»

Фото: Syrian Democratic Forces / AP

Как сообщает издание ANHA, штурмующим Ракку курдским отрядам удалось занять расположенный к западу от города холм Геракла, который боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) использовали в качестве своей базы.

В результате курдам удалось занять руины дворца Харуна аль-Рашида — средневекового халифа, которому Шахерезада в цикле «Тысяча и одна ночь» рассказывала свои сказки. Дворец правителя близ Ракки был построен на месте древнеримской крепости и считался одной из местных достопримечательностей. Холм Геракла традиционно считается западными воротами в Ракку.

Курдское агентство ARA News также сообщило о полном занятии района аль-Машлаб в восточной части Ракки. Таким образом, наступление на позиции боевиков ИГ в городе ведется с двух направлений, несмотря на попытки террористов организовать оборонительные позиции.

С 2014 года Ракка считалась де-факто столицей самопровозглашенного «Исламского государства». После того​ как курдские формирования подошли к городу два месяца назад, появились сообщения о том, что семьи боевиков начали эвакуировать в сторону города Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии.

В провинцию Ракка вступила и сирийская правительственная армия. После занятия последнего оплота ИГ в провинции Алеппо сторонники Башара Асада сумели освободить несколько населенных пунктов в Ракке. Сейчас они находятся примерно в 80 километрах от провинциального центра.