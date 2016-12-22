Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,74 EUR Нал. 64,38 63,77 USD Бирж. 57,01 -0,07 EUR Бирж. 64,08 -0,26 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1855,13 -0,71% РТС 1025,02 -0,90% Brent 47,78 -0,87% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7470,73 -0,11%
Курды освободили дворец Харуна аль-Рашида в Ракке
Лента новостей
Казанский «Рубин» объявил об отставке главного тренера 14:29, Спорт Еноты и банкноты: как заработать на домашнем зоопарке 14:19, Свое дело РЖД потребовалось еще 50 млрд руб. на инвестпрограмму 14:11, Бизнес Глава «Руси сидящей» назвала причину обысков в организации 14:05, Общество ЛУКОЙЛ приобретет нефтяную компанию в ХМАО у катарского шейха 14:02, Бизнес Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика 13:58, Общество Глава МИД Катара приедет с визитом в Москву 13:54, Политика Иранские власти назвали имена исполнителей двойного теракта в Тегеране 13:49, Общество Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека 13:42, Общество Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano 13:40, Бизнес В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей» 13:37, Политика Власти Москвы рассказали об экспериментальных районах на месте хрущевок 13:35, Бизнес ЦСКА продлил контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем 13:30, Спорт Туроператоры заявили о 10 тыс. пострадавших из-за сбоев рейсов «ВИМ-Авиа» 13:28, Бизнес Курды освободили дворец Харуна аль-Рашида в Ракке 13:20, Политика Что из себя представляет современный аукционный дом 13:14, РБК и Phillips В ЕС ответили на слова постпреда об изменении курса в отношении России 13:14, Политика «Мечел» выплатит дивиденды впервые за шесть лет 13:04, Бизнес Поклонская попросила ФСБ и СК проверить Transparency International 12:39, Политика Глава «Microsoft Россия» решил покинуть компанию 12:35, Технологии и медиа Государство в «государстве»: как боевики ИГ прятали тюрьмы в жилых домах 12:26, Фотогалерея  Власти закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург 12:23, Общество В посольстве США в Киеве рассказали о произошедшем взрыве 12:18, Политика Староверы обучили китайских военных навыкам выживания в Сибири 12:12, Политика «Шелковый путь»: новый мост между европейской и азиатской культурами 12:10, РБК и ралли «Шелковый путь» «Манчестер Юнайтед» предложил за футболиста «Реала» €69 млн 12:01, Спорт
Курды освободили дворец Харуна аль-Рашида в Ракке
Политика, 13:20
0
Курды освободили дворец Харуна аль-Рашида в Ракке
Курдские отряды самообороны ворвались в западные районы Ракки и заняли развалины дворца Харуна аль-Рашида — средневекового правителя, упомянутого в цикле сказок «Тысяча и одна ночь»
Фото: Syrian Democratic Forces / AP

Как сообщает издание ANHA, штурмующим Ракку курдским отрядам удалось занять расположенный к западу от города холм Геракла, который боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) использовали в качестве своей базы.

В результате курдам удалось занять руины дворца Харуна аль-Рашида — средневекового халифа, которому Шахерезада в цикле «Тысяча и одна ночь» рассказывала свои сказки. Дворец правителя близ Ракки был построен на месте древнеримской крепости и считался одной из местных достопримечательностей. Холм Геракла традиционно считается западными воротами в Ракку.

Курдское агентство ARA News также сообщило о полном занятии района аль-Машлаб в восточной части Ракки. Таким образом, наступление на позиции боевиков ИГ в городе ведется с двух направлений, несмотря на попытки террористов организовать оборонительные позиции.

С 2014 года Ракка считалась де-факто столицей самопровозглашенного «Исламского государства». После того​ как курдские формирования подошли к городу два месяца назад, появились сообщения о том, что семьи боевиков начали эвакуировать в сторону города Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии.

В провинцию Ракка вступила и сирийская правительственная армия. После занятия последнего оплота ИГ в провинции Алеппо сторонники Башара Асада сумели освободить несколько населенных пунктов в Ракке. Сейчас они находятся примерно в 80 километрах от провинциального центра.
Авторы: Артем Филипенок, Анжелика Басисини
Теги: Сирия , Ракка , сирийские курды
Главное
В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров Технологии и медиа
Материалы по теме
Курды заявили о начале освобождения Ракки от ИГ Политика
СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки Политика
США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку