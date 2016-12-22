ABC сообщил о скором визите заместителя Тиллерсона в Москву

Замглавы Госдепа Том Шеннон собирается посетить с визитом Москву. Целью визита станет обсуждение «раздражителей» в отношении двух стран. Ранее Тиллерсон говорил о поручениях Трампа восстановить отношения с Россией

Том Шеннон (Фото: Andrew Harnik / AP)

23 июня в Россию прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Том Шеннон, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, сообщает телеканал ABC. Встреча двух дипломатов станет частью продолжающегося диалога, целью которого является устранение «раздражителей», накопившихся между двумя странами.

Как отмечает телеканал, встреча Шеннона и Рябкова состоится на фоне поступающих сообщений о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вернуть России ее дипломатическую собственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, доступ к которой был ограничен после того, как Барак Обама в конце прошлого года потребовал, чтобы российские дипломаты покинули страну.

Госдепартамент пока не комментировал эти сообщения. Представитель Госдепа Роберт Хаммонд заявил, что «США и Россия не достигли никаких соглашений» по возврату России ее дипсобственности. «Цель встречи — разрешить длинный список небольших проблем, накопившихся между двумя странами», — добавил он.

На этой неделе глава Госдепа Рекс Тиллерсон в ходе визита в Новую Зеландию заявил журналистам, что Трамп поручил ему восстановить отношения с Россией. «Президент ясно дал мне понять: не дай тому, что случилось здесь [в США], помешать той работе, которую ты должен сделать в этих отношениях [с Россией], и президент ясно дал понять <…>, что мы можем добиться прогресса», — заявил Тиллерсон.

8 мая Шеннон и Рябков встречались в Нью-Йорке. В российском МИДе по итогам переговоров отметили, что дипломаты в ходе встречи обсудили «широкий круг вопросов», касающихся отношений США и России. Сам Рябков рассказывал, что во время своих переговоров с Шенноном он обсудил «наиболее сложные, застарелые, с трудом поддающиеся урегулированию проблемы» двусторонних отношений России и США. Тогда же замглавы МИД России отметил, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона «не гарантирован». В то же время дипломат подчеркнул, что главным является то, что «есть заинтересованность с обеих сторон на этом не останавливаться».

Встреча Шеннона и Рябкова в Нью-Йорке проходила в преддверии визита главы МИД России Сергея Лаврова в США. 10 мая министр встречался со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а также с президентом США Дональдом Трампом. В Москве тогда назвали встречу шагом к нормализации отношений между двумя странами.

По итогам той встречи стороны договорились выделить специальных представителей от МИД России и Госдепа США, чтобы подробно изучить «раздражители», которые накопились в отношениях США и России за последние годы.