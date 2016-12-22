Жириновский попросил у Путина здание в центре Москвы под свой институт

Владимир Жириновский написал письмо президенту с просьбой выделить новое помещение в центре Москвы Институту мировых цивилизаций, рассказали источники РБК. Учредителем учебного заведения является сам лидер ЛДПР

Владимир Жириновский (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Просьба к президенту

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить новое помещение в центре Москвы Институту мировых цивилизаций. Его учредителями, согласно информации на сайте учебного заведения, являются ЛДПР и лично основатель партии. О письме Жириновского президенту РБК рассказали два источника, близких к Кремлю.

Политик просит Путина дать соответствующее распоряжение министру экономического развития Максиму Орешкину, которому подведомственно отвечающее за федеральную собственность Росимущество, рассказал один из источников РБК. Необходимость предоставления нового помещения Жириновский, по словам источника, обосновывает тем, что институту нужно расширяться.

Лидер партии жалуется, что институт ютится в одном помещении с центральным аппаратом партии, места не хватает, и просит новое помещение, чтобы перевезти туда учебное заведение, уточняет другой собеседник, близкий к Кремлю. «Перевезли аппарат (в здание института), а теперь жалуются. Совсем обнаглели, все им мало», — возмущается источник РБК.

Центральный аппарат ЛДПР ранее располагался по адресу: Луков пер., 9, стр. 1, но позже переехал в одно здание с Институтом мировых цивилизаций в Басманном переулке. В Луковом переулке сейчас находится общественная приемная лидера ЛДПР.

Продажа жене

Институт мировых цивилизаций был создан 31 марта 1999 года. В июне 2002 года премьер-министр Михаил Касьянов подписал распоряжение о передаче в безвозмездное пользование учебному заведению здания по адресу: 1-й Басманный пер., 3, стр. 1, сообщали «Ведомости». Там же институт располагается до сих пор.

Согласно данным Росреестра, по адресу: 1-й Басманный пер., 3, стр. 1, находится пятиэтажное здание общей площадью 5 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость составляет 806,4 млн руб., а рыночная, по оценке директора департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексея Сергеева, — от 950 млн до 1 млрд руб. Другой собеседник РБК, партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает рыночную стоимость здания не выше 300–400 млн руб.

В 2015 году здание уже находилось в собственности Института мировых цивилизаций, следует из выписки Росреестра. РБК ожидает ответа от Росимущества о том, на каком основании помещение перешло в собственность учебного заведения.

Согласно выписке из Росреестра, летом 2016 года здание отошло компании «Раритет-М» на основании сделки купли-продажи. Одним из учредителей «Раритет-М», по информации базы «Картотека», является ООО «Телми», учрежденная кипрским офшором «Харгью Холдинг Лимитед». Второй учредитель — Галина Александровна Лебедева, полная тезка бывшей жены Владимира Жириновского.

О своем разводе лидер ЛДПР рассказывал в апреле 2013 года, когда журналисты обнаружили, что в его декларации о доходах не указаны сведения об имуществе и доходах жены. Тогда Жириновский заявил, что находится в разводе с 1978 года, хотя до этого утверждал, что не указал сведения об имуществе супруги, поскольку находится с ней «в церковном браке».

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев сказал РБК, что ему ничего не известно о письме Жириновского президенту. На просьбу прокомментировать информацию о выкупе здания института компанией «Раритет-М» Лебедев заявил: «Вашему издательству больше делать нечего, как писать всякие гадости. А я гадости не комментирую».

В пресс-службе партии также сказали, что ничего не знают о письме Жириновского Путину. Комментарий самого лидера ЛДПР РБК получить не удалось. Первый проректор Института мировых цивилизаций Елена Кокорева отказалась отвечать на вопросы РБК, заявив, что это компетенция ректора. Ректор Олег Слоботчиков не отвечал на звонки и сообщения РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос РБК, получал ли Путин письмо Жириновского, поскольку находится с главой государства в Казахстане. Песков пообещал прояснить вопрос с письмом в начале следующей недели.

Церемония открытия трехметровой скульптуры Владимира Жириновского (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)