Время учений: какие маневры проведет НАТО вблизи границ России

Учения в Прибалтике
В начале июня начались 45-е международные военно-морские учения Baltic Operations (Baltops), они продлятся до 20 июня, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.
В крупнейших учениях НАТО принимают участие 14 стран альянса из 29, а также государства — партнеры альянса Финляндия и Швеция. Учения проходят на территории Германии, Латвии и Польши и вдоль балтийского побережья этих стран. В них задействованы около четырех тысяч военнослужащих, примерно 50 кораблей и подводных лодок, 55 самолетов. Командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди заверяет, что маневры Baltops «не направлены против какой-либо страны» и «не должны восприниматься как ответ на какую-то конкретную угрозу в регионе». Их надо рассматривать как возможность «сплотиться» и «вести совместную подготовку», чтобы продемонстрировать способность альянса поддерживать безопасность и стабильность в Балтийском регионе. «Это говорит о готовности соблюдать наши обязательства друг перед другом», — сказал Грэйди во время телефонного брифинга с журналистами 7 июня.
Baltops не являются попыткой провокации конфликта или напряжения, добавил контр-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании и заместитель командующего ударных сил НАТО Пэдди Макэлпайн.
Однако российские власти так не считают. «Россию беспокоит, когда учения проходят вблизи наших границ. Нынешние учения, которые проводятся в Прибалтике, тоже входят в планы альянса по сдерживанию нашей страны, но Россия никаких планов по захвату Прибалтики, Польши или другой части Европы не имеет», — сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
За учениями Baltops ведут наблюдение «по меньшей мере три боевых корабля и вспомогательное разведывательное судно» российского ВМФ, которые действуют «чрезвычайно профессионально», сказал на брифинге Грэйди. По его словам, и НАТО планирует вести наблюдение за предстоящими в сентябре совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017».
Североатлантический альянс усилил свою активность на западных границах России после присоединения Крыма в марте 2014 года и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. В 2017 году альянс запланировал более 40 учений в европейских странах, Турции, в Балтийском и Средиземном морях, указано в документах НАТО.
«Начиная с 2014 года, после украинского кризиса, произошла интенсификация и рост частоты учений с обеих сторон (России и НАТО)», — обращает внимание директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Вопрос подсчета количества военных учений — политический, его используют, как правило, политики для продвижения собственной повестки, указывает эксперт. Однако, по его словам, нельзя не отметить, что учения проходят вблизи границ, что способствует росту напряженности и чревато столкновениями, учитывая периодически происходящие опасные сближения самолетов и кораблей друг с другом.
Инцидент в небе
6 июня российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Его обнаружили российские радары примерно в 10:00 мск, сообщило Министерство обороны России. Российский истребитель приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский B-52 и сопровождал до тех пор, пока тот не удалился от российской границы. После этого российский Су-27 вернулся на аэродром.
Москва рассматривает переброску бомбардировщиков B-52 из США в Европу как шаг, который «наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку», заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
В перехвате бомбардировщика B-52 российским истребителем нет ничего из ряда вон выходящего, это вполне «рутинное явление», сказал во время телефонного брифинга Кристофер Грэйди. «Перехват состоялся в международном воздушном пространстве. Это то, чего мы ожидали, и сделано это было очень профессионально». До тех пор пока эти маневры проводятся в соответствии с международным законом, это нормально, подчеркнул адмирал.
Учения на Украине и в Грузии
В конце мая начались учения «Благородный прыжок» (Noble Jump), они проходят в Румынии, Болгарии и Греции. В них принимают участие 4 тыс. солдат из 11 стран НАТО, в том числе из Великобритании, Испании, Германии, Норвегии, Голландии, Албании и Польши. Их цель — координация логистических операций и доставки сил и грузов в потенциальные зоны конфликтов в Европе в кратчайшие сроки.
С конца мая проходят крупномасштабные военные учения «Удар Сабли» (Siber Strike) — представители сухопутных и воздушных сил Латвии, США, Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Словакии планируют и координируют совместные тактические операции. Учения продлятся до конца июня.
В июле пройдут украинско-американские учения «Морской бриз — 2017» (Sea Breeze) на Украине и вдоль северо-западного побережья Черного моря. В них будут задействованы примерно тысяча военнослужащих США с тяжелой военной техникой, корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты. Помимо украинских и американских военнослужащих в учениях примут участие их коллеги из Великобритании, Франции, Бельгии и других стран НАТО. Учения проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом, который в 1993 году подписали министерства обороны США и Украины. В июле десять стран НАТО, в том числе США, Великобритания, Германия, Испания, Турция, отправят своих военнослужащих в Грузию для участия в учениях «Благородный партнер — 2017» (Noble Partner).
В сентябре ожидаются очередные украинско-американских учения «Быстрый трезубец — 2017» (Rapid Trident) на западе Украины, в которых будут задействованы примерно 200 военнослужащих США и около тысячи их коллег из Великобритании, Канады, Германии, Польши, Молдавии, Литвы, Латвии, Румынии, Грузии и Азербайджана. Украинские военные планируют отрабатывать десантирование с американского самолета C-130.
В начале прошлого года военные аналитики стратегического исследовательского центра RAND Corporation в США заявили в своем докладе, что «российская агрессия против Украины» подорвала стабильность в регионе и может представлять угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы. По их оценкам, российским военным понадобится 60 часов для захвата Риги и Таллина, что может поставить страны альянса в уязвимое положение. При том количестве сил НАТО, которые на тот момент находились в Прибалтике, Россия может разгромить указанные страны за три дня, заключили эксперты. Чтобы предотвратить возможный конфликт, НАТО планирует разместить четыре дополнительных батальона военных из США и Западной Европы в 2017 году.
По мнению депутата Красова, действия Североатлантического альянса направлены на эскалацию конфликтов в различных регионах, в том числе и в Европе, учитывая тот факт, что НАТО размещает батальоны в Польше, Эстонии, Латвии, а также разворачивает глобальную систему противоракетной обороны в Польше и Румынии. «В ответ на натовские беспокойства мы будем проводить свои учения, поставлять в нашу армию достойную технику и вооружения», — заявил РБК депутат.
Действия России в Крыму, а также возможное наращивание военно-морского и воздушного потенциала на Кольском полуострове вызывают озабоченность у стран Северной Европы, сказал РБК Робин Лэйрд, американский военный эксперт из Военно-морского института США в Аннаполисе. По его мнению, учения Baltops не представляют какой-либо существенной угрозы для России, а всего лишь могут усилить военно-морской и военно-воздушный потенциал наиболее уязвимых государств НАТО в Северной Европе, которые не хотят повторить судьбу Крыма.
Черногория учится быть в НАТО
5 июня Черногория на церемонии в Вашингтоне официально стала 29-м членом НАТО. Российские официальные лица критиковали расширение НАТО. Черногория в ответ обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Как заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО. Однако МИД России называет подобные обвинения «антироссийской истерией».
Черногория как партнер альянса уже несколько раз участвовала в совместных тактических учениях НАТО. До 10 июня два вертолета страны участвуют в проходящих в Словении учениях Joint Tactical Attack Controller.