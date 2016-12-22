Порошенко подписал указ о контрразведке и закон о Донбассе

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса, а также одобрил решение СНБО страны о воплощении в жизнь новой концепции режима контрразведки на Украине

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

В указе содержатся поручения правительству и СБУ, а также другим ведомствам, в трехмесячный срок разработать и представить план реализации концепции контрразведывательного режима на Украине. СНБУ утвердил новую концепцию контрразведки 13 сентября, однако подробные данные о ней на сайте ведомства отсутствуют.

Кроме того, Порошенко подписал закон о «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят Верховной радой 6 октября. Закон продлевает особый статус неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины.

Закон определил, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступит в силу только после того, как с этих территорий будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники.