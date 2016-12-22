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Сын Трампа заявил о желании узнать о здоровье Клинтон от юриста из России
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Сын Трампа заявил о желании узнать о здоровье Клинтон от юриста из России
Выборы в США, 21:14
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Сын Трампа заявил о желании узнать о здоровье Клинтон от юриста из России
Дональд Трамп-младший рассказал, что встретился с адвокатом Натальей Весельницкой, полагая, что та расскажет о характере и здоровье Хиллари Клинтон. Встреча окончилась ничем, а сын президента обвинения в связях с Москвой отвергает
Дональд Трамп-младший (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Сын президента США Дональд Трамп-младший в четверг, 7 сентября, рассказал о том, какую цель он преследовал, согласившись на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом прошлого года. По его словам, он намеревался получить информацию о «пригодности» Хиллари Клинтон на должность президента, но так и не получил сколько-нибудь стоящих данных. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письменное заявление Трампа-младшего, которое он подготовил для закрытых слушаний комитета сената по юридическим делам, в котором принял участие 7 сентября.

Издание получило копию заявления Трампа-младшего. В нем говорится, что, когда сын Трампа узнал, что с ним желает встретиться юрист из Москвы и поговорить о Клинтон, он сразу решил, что не будет никоим образом использовать полученную информацию без предварительного обсуждения со своим адвокатом. «Коль скоро у них была информация по физической форме, характеру и квалификации кандидата в президенты, я полагал, что мне стоило хотя бы это услышать», — отметил Трамп-младший.

Но из встречи, по его словам, не вышло ничего полезного, поэтому он всячески отрицает утверждение о его участии в «российской кампании по подрыву прошлогодних выборов в США». Скорее, по мнению Трампа-младшего, согласие встретиться с Весельницкой стало «побочным продуктом хаотичной, дилетантской и интуитивной» избирательной кампании его отца.

О том, что старший сын кандидата в президенты в разгар предвыборной гонки встречался с Весельницкой, The New York Times сообщила в начале июля. Встреча состоялась 9 июня 2016 года в штаб-квартире Трампа в Нью-Йорке. Трамп-младший ранее говорил и в четверг подтвердил, что встретиться с Весельницкой ему предложил британский музыкальный продюсер Роб Голдстоун, с которым он познакомился через российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Голдстоун обещал предоставить Трампу-младшему данные, связанные с противником его отца на выборах — демократом Хиллари Клинтон. В их опубликованной переписке указывалось, что данные о Клинтон исходили от «генпрокурора России». Впоследствии Трамп-младший в интервью Fox News рассказал, что встреча «оказалась пустой тратой времени» и на ней обсуждался запрет на усыновление американцами российских детей.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Хиллари Клинтон , Дональд Трамп-младший , Наталья Весельницкая
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