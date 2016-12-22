Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,94 EUR Нал. 68,81 68,22 USD Бирж. 57,00 -0,35 EUR Бирж. 68,41 -0,02 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2010,17 -0,22% РТС 1110,73 +0,36% Brent 54,33 +0,30% DJIA 21774,74 -0,15% Nasdaq 6396,67 +0,05% FTSE 7396,98 +0,58%
Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб.
Лента новостей
Кадыров отправил сенатора с миссией к мусульманам в Мьянму 20:15, Политика Госпогранслужба Украины отреагировала на идею закрыть КПП «Чаплинка» 20:08, Политика ВШЭ объяснила формирование цен на услуги проституток в Москве 20:05, Бизнес Правительство предложило усложнить снятие одномандатников с выборов 19:52, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 19:46, Партнерский материал Сенат США выделил $15 млрд пострадавшим от урагана американцам 19:46, Общество Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб. 19:44, Политика В Казани обвинившую полицейских в избиении женщину отправили к психиатрам 19:34, Общество СМИ назвали квадрокоптер причиной эвакуации из небоскреба в «Москва-Сити» 19:04, Общество В Сети появилось видео эвакуации небоскреба в «Москва-Сити» 18:46, Общество Тест: знаете ли вы своих сотрудников 18:38, РБК и Билайн SpaceX сообщила о запуске сверхсекретного беспилотника X-37B 18:37, Технологии и медиа Кремль опроверг использование Facebook для влияния на выборы в США 18:36, Политика Сергей Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам 18:36, Спорт Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок по дзюдо 18:30, Политика Как строились сталинские высотки 18:29, Фотогалерея  В Петербурге начали проверку по факту удаления из парка ребенка-инвалида 18:18, Общество Глава Генштаба встретился с представителем НАТО в Баку 18:12, Политика Exxon откажется от претензий к России на сумму более $600 млн 18:12, Бизнес В Кремле ответили на условия Порошенко по вводу миротворцев в Донбасс 18:09, Политика Третья держава: что можно сделать с Северной Кореей 18:04, Мнение Трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться до начала сезона 18:03, Спорт В Томске учащиеся кадетского корпуса объявили голодовку из-за опарышей 18:00, Общество Памфилова попросила полицию проверить изъятие агитации из почтовых ящиков 17:56, Политика Россельхознадзор снова выявил вспышку АЧС во Владимирской области 17:52, Общество СМИ назвали любимую фразу Трампа 17:48, Политика Для доведения пенсий до прожиточного минимума выделят 99,7 млрд руб. 17:42, Экономика Допрыгались: как заработать на батутных центрах 17:41, Свое дело
Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб.
Политика, 19:44
0
Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Департаменте труда и соцзащиты Москвы. В материалах дела говорится, что руководители департамента с неизвестными лицами вывели из бюджета 1 млрд руб.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Полицейские раскрыли преступную схему по выводу бюджетных денег из департамента труда и социальной защиты Москвы. Следователи Главного управления министерства внутренних дел России по Москве (ГУ МВД) возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Это следует из постановления ГУ МВД по Москве о обыске в офисе компании «Центр инновационных медицинских технологий»; с документом ознакомился РБК. Подлинность постановления РБК подтвердил источник, близкий к столичному главку.

Из офиса компании, как следует из постановления, изъяли электронные носители, учредительную документацию мобильные телефоны сотрудников

По данным следствия, неустановленные лица при участии неизвестных руководителей столичного департамента от имени различных компаний с 2011 по 2016 годы обращались в мэрию с заявкой на получение субсидий на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, «выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования» в возрасте от 18 до 24 лет, выпускников «учреждений высшего профессионального образования» в возрасте от 21 до 26 лет, которые ищут работу впервые.

Как следует из постановления, для создания видимости реально действующих юридических лиц неназванные лиц заключали договоры аренды с добросовестными компаниями на аренду помещений, приглашали в свой офис специальную комиссию из отдела квотирования рабочих мест, после обследования которых получали разрешение на создание рабочих мест и денежные средства. В материалах дела фигурируют компании ООО «РосКом» и ООО «ПОС-Мастер», которые заключали, как предполагается, фиктивные договора с департаментом и с «Центром инновационных медицинских технологий».

После этого представители фиктивных, с точки зрения полиции, фирм получали на счета своих фиктивно созданных компаний деньги, которые расхищали, не создавая при этом дополнительных рабочих мест. Всего, следует из материалов дела, мошенники совместно с неустановленными лицами в руководстве департамента труда похитили 1 млрд руб.

Уголовное дело следователи возбудили в феврале 2017 года по ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В одно производство объединили более 20 уголовных дел о хищениях из департамента труда и соцзащиты средств, которые предназначались на обеспечения занятости социально незащищенных слоев населения.

РБК направил запрос в Департамент труда и социальной защиты столичной мэрии и в ГУ МВД по Москве.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: Москва , мэрия Москвы , финансовые хищения
Главное
Exxon откажется от претензий к России на сумму более $600 млн Бизнес
Материалы по теме
Фигурант дела о хищении квартир Минобороны получил 5,5 года колонии Общество
В Москве руководство банка признали виновными в хищении 457 млн руб. Финансы
Столичного бизнесмена обвинили в хищении более 2 млрд руб. из Сбербанка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку