Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Департаменте труда и соцзащиты Москвы. В материалах дела говорится, что руководители департамента с неизвестными лицами вывели из бюджета 1 млрд руб.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Полицейские раскрыли преступную схему по выводу бюджетных денег из департамента труда и социальной защиты Москвы. Следователи Главного управления министерства внутренних дел России по Москве (ГУ МВД) возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Это следует из постановления ГУ МВД по Москве о обыске в офисе компании «Центр инновационных медицинских технологий»; с документом ознакомился РБК. Подлинность постановления РБК подтвердил источник, близкий к столичному главку.

Из офиса компании, как следует из постановления, изъяли электронные носители, учредительную документацию мобильные телефоны сотрудников

По данным следствия, неустановленные лица при участии неизвестных руководителей столичного департамента от имени различных компаний с 2011 по 2016 годы обращались в мэрию с заявкой на получение субсидий на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, «выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования» в возрасте от 18 до 24 лет, выпускников «учреждений высшего профессионального образования» в возрасте от 21 до 26 лет, которые ищут работу впервые.

Как следует из постановления, для создания видимости реально действующих юридических лиц неназванные лиц заключали договоры аренды с добросовестными компаниями на аренду помещений, приглашали в свой офис специальную комиссию из отдела квотирования рабочих мест, после обследования которых получали разрешение на создание рабочих мест и денежные средства. В материалах дела фигурируют компании ООО «РосКом» и ООО «ПОС-Мастер», которые заключали, как предполагается, фиктивные договора с департаментом и с «Центром инновационных медицинских технологий».

После этого представители фиктивных, с точки зрения полиции, фирм получали на счета своих фиктивно созданных компаний деньги, которые расхищали, не создавая при этом дополнительных рабочих мест. Всего, следует из материалов дела, мошенники совместно с неустановленными лицами в руководстве департамента труда похитили 1 млрд руб.

Уголовное дело следователи возбудили в феврале 2017 года по ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В одно производство объединили более 20 уголовных дел о хищениях из департамента труда и соцзащиты средств, которые предназначались на обеспечения занятости социально незащищенных слоев населения.

РБК направил запрос в Департамент труда и социальной защиты столичной мэрии и в ГУ МВД по Москве.