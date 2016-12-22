Абэ предложил устроить поединки с участием Путина и президента Монголии

Организацией турнира, по словам премьер-министра, могла бы заняться Японская федерация дзюдо. Но сам Абэ в поединках участвовать не намерен, опасаясь получить травму

Синдзо Абэ (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Японской федерации дзюдо организовать турнир, во время которого в показательных поединках могли бы принять участие президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга.

Выступая на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Абэ напомнил, что оба президента имеют «черные пояса» по дзюдо, и, обращаясь к также присутствующему в зале вице-президенту Японской федерации Ясухиро Ямасита (чемпион Олимпиады 1984 года, четырехкратный чемпион мира), предложил пригласить их в Японию.

Халтмаагийн Баттулга и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Тогда вы могли бы провести в Японии показательные поединки с президентами. Это было бы интересно, не правда ли?» — сказал Абэ.

Сам японский премьер от участия в поединках намерен воздержаться.

«У меня нет черного пояса, и мне не хочется получать травмы. Так что я, пожалуй, посмотрю со стороны на эти замечательные поединки», — пояснил Абэ.

Путин, которому Международная федерация дзюдо в 2012 году присудила восьмой дан, и ранее использовал дзюдо в политических целях. В конце августа 2017 года российский президент прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо, где впервые встретился с вновь избранным президентом Монголии и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний в разговоре с Путиным признался, что «пытается учиться» дзюдо и российский президент пообещал помочь с освоением теории.

Ранее сообщалось, что издательство «Просвещение» готовится поставить в российские школы 7 млн экземпляров учебно-методического комплекта «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», среди авторов которого значатся Путин и председатель Высшего совета Национального союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России и заслуженный тренер России Аркадий Ротенберг.

Последний в 2014 году был внесен властями Евросоюза в санкционный список, при этом в документе особо отмечался тот факт, что Ротенберг является бывшим спарринг-партнером Путина в дзюдо. В июле 2017 года Евросоюз уточнил мотивировку включения Ротенберга в список лиц, в отношении которых ЕС введены санкции, исключив из документа упоминание о дзюдо.