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СМИ узнали о появлении единого поставщика услуг связи для госорганов
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СМИ узнали о появлении единого поставщика услуг связи для госорганов
Политика, 03:39
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СМИ узнали о появлении единого поставщика услуг связи для госорганов
Госоператор «Ростелеком» может стать единственным поставщиком услуг связи для федеральных органов, что может прибавить к его выручке 15 млрд руб. Сторонние операторы смогут оказывать госслужащим только услуги мобильной связи
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Ростелеком» может стать монополистов в сфере услуг связи для федеральных органов в 2018 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника в одном из операторов большой четверки и знакомого топ-менеджерв «Ростелекома». Это же газете подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

По данным издания, готовятся соответствующие распоряжения президента. Речь идет о всех видах связи — фиксированной телефонии и доступе в интернет, кроме мобильной. Распоряжение может затронуть не только федеральных чиновников, но и региональных госслужащих. Услуги мобильной связи продолжат оказывать различные операторы, сообщает газета.

По оценке «ТМТ консалтинг» «Ростелеком», уже имея долю 59% на рынке фиксированной связи для госзаказчиков, может увеличить выручку на 15 млрд руб. Весь рынок оценивается в 37 млрд руб. По словам гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, помимо «Ростелекома» услуги связи госсектору оказывают «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы.

В сентябре прошлого года сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко Владимир стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома». Экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов возглавляет совет директоров «Ростелекома».

В первом квартале 2017 года выручка «Ростелекома» снизилась на 2,8% по сравнению и составила 70,4 млрд руб., во втором, наоборот, показала рост на 4,7% до 75,166 млрд руб. За 2016 года госоператор заработал 297,4 млрд руб. Из них 100,76 млрд руб. ему принесли корпоративные и государственные заказчики.

Представитель госоператора сообщил газете, что информации о таком распоряжении у него нет. Представители Минкомсвязи и вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего вопросы связи, отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Руководитель практики «Мегафона» по антимонопольному праву и закупкам Дмитрий Абрамов сообщил «Ведомостям», что, по его мнению, наличие такого распоряжения не означает отмены открытой конкуренции. «По закону у заказчика остается выбор — проводить конкурентную закупку и получить экономию бюджетных средств или заключить договор с единственным поставщиком», — сказал он, отметив, что с проектом распоряжения «Мегафон». «Вымпелком» и МТС отказались от комментариев.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: связь , «Ростелеком»
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