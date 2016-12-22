Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре

Парламент Турции одобрил законопроект, который позволяет Анкаре отправить военнослужащих на турецкую базу в Катаре. Ранее десять стран разорвали дипломатические отношения с Дохой

Турецкие военнослужащие (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Национальное собрание Турции одобрило законопроект, который позволяет Анкаре увеличить численность военнослужащих на своей базе в Катаре. Об этом сообщает государственное новостное агентство Anadolu.

За принятие документа, который был внесен в парламент еще в мае, проголосовали 240 депутатов, преимущественно из правящей Партии справедливости и развития. В парламенте объяснили, что законопроект направлен на поддержание обороноспособности Вооруженных сил Катара и для улучшения координации между двумя странами. Предполагается, что страны проведут совместные военные учения. Законопроект в том числе направлен на поддержание мира в регионе, отмечает агентство.​ Детали реализации законопроекта будут установлены позднее.

Как отмечает Al Jazeera, соглашение о создании военной базы в Катаре, первой военной базы Турции в регионе, было подписано в 2014 году. В 2016 году занимавший тогда пост премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу посетил турецкую базу, на которой к тому моменту было размещено 150 военных.

Турецкий парламент принимает законопроект на фоне решения десяти стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это как ближайшие соседи Катара (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и др.), так и островные государства в Индийском океане (Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова). Эти страны обвинили Доху в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.