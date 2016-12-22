Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,82 EUR Нал. 64,54 63,87 USD Бирж. 57,10 +0,58 EUR Бирж. 64,26 +0,48 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1870,79 +0,04% РТС 1034,31 -0,66% Brent 48,27 -3,40% DJIA 21176,54 +0,19% Nasdaq 6293,45 +0,29% FTSE 7478,62 -0,62%
Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре
Лента новостей
Южная Корея приостановит развертывание американской системы ПРО 21:43, Политика Убитый в Мэриленде школьник оказался россиянином 21:39, Общество Аятолла Хаменеи прокомментировал теракт в Тегеране словами «руки коротки» 21:33, Политика Аукцион MacDougall’s продал полотна русских художников за $5,8 млн 21:22, Общество S&P понизило кредитный рейтинг Катара 21:16, Экономика IKEA начнет продажи продукции онлайн через посредников 21:06, Бизнес «ВИМ-Авиа» сократит программу чартеров из-за массовых задержек рейсов 21:00, Бизнес Как действия регуляторов отразятся на курсе евро в июне 20:56, Деньги Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре 20:53, Политика Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций 20:29, Общество Три футболиста исключены из состава сборной России 20:26, Спорт Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской 20:06, Общество В Москве определили 13 «рекордсменов» по долгам за проезд в транспорте 20:04, Общество ЦБ введет спецподготовку для продавцов финансовых продуктов населению 19:47, Финансы Жители Туапсе на два дня остались без водоснабжения 19:31, Общество «Зенит» не сообщил тренеру Мирче Луческу об отставке 19:26, Спорт ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях в Донбассе 19:17, Политика Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб. 19:12, Политика Образовательная платформа Coursera привлекла инвестиции на сумму $64 млн 19:12, Технологии и медиа В семи московских домах резко выросла явка на голосование по сносу 18:56, Политика Поклонская ответила на обвинения о незадекларированной квартире в Донецке 18:55, Политика ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов 18:44, Экономика СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите 18:40, Общество В Петербурге арестовали фигуранта по делу о саентологической церкви 18:38, Общество Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов 18:32, Бизнес Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к теракту в Тегеране 18:21, Политика В Петербурге одобрили ужесточение правил проведения референдумов 18:12, Общество Курс доллара превысил 57 руб. впервые с конца мая 18:09, Финансы
Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре
Политика, 20:53
0
Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре
Парламент Турции одобрил законопроект, который позволяет Анкаре отправить военнослужащих на турецкую базу в Катаре. Ранее десять стран разорвали дипломатические отношения с Дохой
Турецкие военнослужащие (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Национальное собрание Турции одобрило законопроект, который позволяет Анкаре увеличить численность военнослужащих на своей базе в Катаре. Об этом сообщает государственное новостное агентство Anadolu.

За принятие документа, который был внесен в парламент еще в мае, проголосовали 240 депутатов, преимущественно из правящей Партии справедливости и развития. В парламенте объяснили, что законопроект направлен на поддержание обороноспособности Вооруженных сил Катара и для улучшения координации между двумя странами. Предполагается, что страны проведут совместные военные учения. Законопроект в том числе направлен на поддержание мира в регионе, отмечает агентство.​ Детали реализации законопроекта будут установлены позднее.

Как отмечает Al Jazeera, соглашение о создании военной базы в Катаре, первой военной базы Турции в регионе, было подписано в 2014 году. В 2016 году занимавший тогда пост премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу посетил турецкую базу, на которой к тому моменту было размещено 150 военных.

Турецкий парламент принимает законопроект на фоне решения десяти стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это как ближайшие соседи Катара (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и др.), так и островные государства в Индийском океане (Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова). Эти страны обвинили Доху в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Турция , Катар
Главное
Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда Общество
Материалы по теме
Десятое государство разорвало дипломатические отношения с Катаром Политика
Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами Политика
WSJ узнала о возможности выкупа Россией акций «Роснефти» у Катара Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку