Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к теракту в Тегеране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о причастности Саудовской Аравии к двойной атаке в Тегеране, жертвами которой стали 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление КСИР.
«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — приводит агентство выдержку из сообщения КСИР. «То, что «Исламское государство» (запрещено в России. — РБК) взяло ответственность, доказывает, что они [саудиты] вовлечены в атаку», — заявили в КСИР.
В среду, 7 июня, две группы вооруженных людей устроили стрельбу в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни. По данным иранских СМИ, в нападении на парламент участвовали четверо боевиков, которые смогли пройти в здание, переодевшись в женскую одежду. Один их нападавших подорвал себя на четвертом этаже. Остальные боевики были ликвидированы силами КСИР. Всего в результате двух атак, на парламент и мавзолей, погибли 12 человек и 42 получили ранения.
21 мая президент США Дональд Трамп во время своего первого международного визита выступил на арабо-исламском саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Трамп призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма, поддержке режима Башара Асада в Сирии и публичных призывах к уничтожению Израиля.