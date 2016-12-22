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Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР
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Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР
Политика, 15:02
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Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР
Президент США в своем Twitter сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Он намерен номинировать на эту позицию Кристофера Рея, который работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша
Кристофер Рей (слева) (Фото: Ron Edmonds / АР)

Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

«Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро!», — написал он в Twitter

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми 10 мая. В Минюсте увольнение объяснили действиями Коми во время расследования против Клинтон в 2016 году. 
Кристоферу Эшли Рею 50 лет. Он выпускник юридического факультета Йельского университета.

После выпуска в 1992 году работал помощником судьи Луттига в Апелляционном суде США четвертого округа. В 1993 году начал работать адвокатом в Атланте (штат Джорджия). В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.

Занимал эту позицию до 2005 года, затем вернулся к частной практике. Специализировался на внутренних корпоративных расследованиях

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Сапронова
Теги: ФБР , Дональд Трамп
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