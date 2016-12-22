Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.
«Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро!», — написал он в Twitter
После выпуска в 1992 году работал помощником судьи Луттига в Апелляционном суде США четвертого округа. В 1993 году начал работать адвокатом в Атланте (штат Джорджия). В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.
Занимал эту позицию до 2005 года, затем вернулся к частной практике. Специализировался на внутренних корпоративных расследованиях