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В Саратове отменили обязывающий сообщать о беременных школьницах приказ
Политика, 13:49
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В Саратове отменили обязывающий сообщать о беременных школьницах приказ
Саратовский минздрав отменил ранее выпущенный приказ, образующий главврачей медучреждений области информировать полицию о выявленных случаях потери девственности девушками до 16 лет и о беременностях несовершеннолетних
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Министерство здравоохранения Саратовской области отменило свой приказ, обязующий главврачей сообщать в полицию о фактах беременности несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Татьяну Казаченко.

«Данный приказ отменен Министерством здравоохранения области», — сказала Казаченко.

По словам пресс-секретаря Саратовского Минздрава Александра Колоколова, отмена приказа связана с тем, что он «вызвал споры». Теперь приказ направят на «дополнительную детальную проработку» и обсудят с экспертами — юристами и профильными врачами. В работе будут также учитываться рекомендации федерального Минздрава, указал Колоколов.

Минздрав Саратовской области 5 июня выпустил приказ (№ 82-п «О предоставлении информации» от 30 мая 2017 года), который обязывал главврачей местных больниц сообщать в правоохранительные органы о случаях беременности несовершеннолетних девушек, а также о ее прерывании. Кроме того, в документе было сказано, что главврачи медицинских учреждений должны информировать органы внутренних дел о девушках в возрасте до 16-ти лет, во время осмотра которых было выявлено «нарушение целостности девственной плевы», а также о тех девушках, у которых были выявлены болезни, передающиеся половым путем.

Инициатива по сбору такой информации исходила от следственного управления России по Саратовской области, указали в Минздраве. Правоохранительные органы по таким фактам должны были принимать решение о том, нужно ли возбуждать уголовное дело по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратила в Минздрав и в прокуратуру с просьбой проверить законность приказа саратовского Минздрава, сообщили в пресс-службе Кузнецовой в ответ на запрос РБК.

«Некоторые положения данного документа вызвали сомнения и неоднозначную реакцию профессионального и родительского сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующие запросы омбудсмена по правам детей были направлены министру здравоохранения Веронике Скворцовой и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.

Авторы: Наталья Демченко, Сергей Витько
Теги: несовершеннолетние , Саратов , Министерство здравоохранения , Анна Кузнецова
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