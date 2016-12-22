В Турции задержали главу местного отделения Amnesty International

Турецкие власти задержали главу представительства правозащитной организации Amnesty International. Его заподозрили в причастности к прошлогодней попытке государственного переворота

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Как сообщает агентство Reuters, юрист Танер Килич из турецкого представительства Amnesty International был задержан правоохранительными органами в собственном доме в 6 утра по местному времени по подозрению в причастности к группировке проповедника Фетхуллы Гюлена. Последнего Анкара обвиняет в попытке организации.

Помимо Килича были задержаны еще 22 юриста, работавшие в Измире.

В Amnesty International осудили задержание своего представителя. «Танер Килич долгое время защищал свободы, которые теперь пытаются растоптать», - говорится в официальном заявлении организации.

Килич возглавил турецкое подразделение Amnesty International в 2014 году. Он не раз критиковал нынешнее правительство страны. При этом правозащитная организация признала, что пока нет оснований говорить о том, что задержание Килича является ударом по самой Amnesty.

После попытки государственного переворота в Турции в июле прошлого года власти арестовали 50 тысяч человек по подозрению в причастности к группировке Гюлена, скрывающегося на территории США. Помимо этого 150 тысяч человек были уволены со своих должностей. Речь шла о военных, полицейских, учителях.