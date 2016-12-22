Что известно об атаках в Тегеране

В результате атак террористов в парламенте и у мавзолея Хомейни в Тегеране погибли и получили ранения несколько человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя ИГ

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Атака в парламенте и мавзолее

В среду, 7 июня, две группы вооруженных людей устроили стрельбу в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни, передали иранские СМИ.

Парламент расположен в центре Тегерана и является тщательно охраняемым комплексом, указывает CNN. Мавзолей имама Хомейни расположен от него в 25 км.

Как сообщают иранские СМИ, в нападении на парламент участвовали по меньше мере четверо. Как сообщило агентство Fars, огонь при входе в здание парламента открыл мужчина. Нападавших было трое, один был вооружен пистолетом, двое — автоматами Калашникова и пистолетами, рассказал государственному телевидению депутат Эльяз Хазрати. Другой депутат рассказал, что один из нападавших был ранен охраной. «Я был внутри парламента, когда произошла стрельба. Все были в шоке и напуганы. Я видел двух беспорядочно стрелявших мужчин», — рассказал один из журналистов (цитата по Reuters).

В результате стрельбы в здании парламента четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, передает иранское агентство Farsnews.

По неподтвержденной информации, среди раненых как бойцы «Стражей исламской революции», так и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.

Агентство Tasnim сообщало, что один или два боевика сумели забаррикадироваться в кабинете на одном из верхних этажей здания, где они взяли четырех заложников и открыли огонь из окна. По неподтвержденной информации, в одном из помещений парламента они убили семь человек.

Все двери в здание парламента были закрыты, сообщило агентство ISNA.

Нападение в мавзолее случилось на полчаса позже нападения в парламенте, сообщило агентство Fars. По данным агентства, огонь открыл вооруженный мужчина, он ранил несколько человек. Государственное агентство IRNA процитировало чиновника в мавзолее, который заявил, что атаковавший взорвал себя после того, как расстрелял людей. Агентство Tasnim добавляет, что личности и мотивация нападавших неизвестны.

По неофициальным данным, в результате атаки в мавзолее один человек погиб, пятеро получили ранения. Агентство Tasnim утверждает, что полиция арестовала двух участвовавших в нападении. Одного террориста взять живым не удалось, поскольку он проглотил капсулу с цианистым калием. Еще одного бандита убили во время перестрелки. Также на месте происшествия был изъят неразорвавшийся «пояс шахида».

ИГ берет ответственность

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). ​Министерство разведки Ирана сообщило только, что нападения организовала террористическая группа. Иран совместно с войсками президента Сирии Башара Асада ведет борьбу против террористов ИГ на территории Сирии.

Право на ношение оружия строго контролируется в Иране, так что оружие злоумышленники, скорее всего, провезли контрабандой, пишет CNN.

Террористические атаки в преимущественно шиитском Иране редки, несмотря на то что страна активно вовлечена в сирийский военный конфликт. В прошлом году правительство Ирана заявило о разоблачении заговора, в ходе которого террористические группы планировали атаки в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас атаки произошли на второй неделе Рамадана.

Последняя крупная террористическая атака в Иране была в 2010 году, пишет CNN. В июле 2010 года повстанческая группировка «Джундалла» взяла на себя ответственность за две атаки с участием террористов-смертников: два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера группировки «Джундуллах» («Воины Аллаха») Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения, напоминает ТАСС.

​​Иран считается островком безопасности в очень нестабильном мире Ближнего Востока и своем собственном окружении, этот момент является предметом гордости, говорит Юлия Свешникова, руководитель иранского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии.