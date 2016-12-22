Что известно об атаках в Тегеране

Атака в парламенте и мавзолее
В среду, 7 июня, две группы вооруженных людей устроили стрельбу в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни, передали иранские СМИ.
Парламент расположен в центре Тегерана и является тщательно охраняемым комплексом, указывает CNN. Мавзолей имама Хомейни расположен от него в 25 км.
Как сообщают иранские СМИ, в нападении на парламент участвовали по меньше мере четверо. Как сообщило агентство Fars, огонь при входе в здание парламента открыл мужчина. Нападавших было трое, один был вооружен пистолетом, двое — автоматами Калашникова и пистолетами, рассказал государственному телевидению депутат Эльяз Хазрати. Другой депутат рассказал, что один из нападавших был ранен охраной. «Я был внутри парламента, когда произошла стрельба. Все были в шоке и напуганы. Я видел двух беспорядочно стрелявших мужчин», — рассказал один из журналистов (цитата по Reuters).
В результате стрельбы в здании парламента четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, передает иранское агентство Farsnews.
По неподтвержденной информации, среди раненых как бойцы «Стражей исламской революции», так и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.
Агентство Tasnim сообщало, что один или два боевика сумели забаррикадироваться в кабинете на одном из верхних этажей здания, где они взяли четырех заложников и открыли огонь из окна. По неподтвержденной информации, в одном из помещений парламента они убили семь человек.
Все двери в здание парламента были закрыты, сообщило агентство ISNA.
Нападение в мавзолее случилось на полчаса позже нападения в парламенте, сообщило агентство Fars. По данным агентства, огонь открыл вооруженный мужчина, он ранил несколько человек. Государственное агентство IRNA процитировало чиновника в мавзолее, который заявил, что атаковавший взорвал себя после того, как расстрелял людей. Агентство Tasnim добавляет, что личности и мотивация нападавших неизвестны.
По неофициальным данным, в результате атаки в мавзолее один человек погиб, пятеро получили ранения. Агентство Tasnim утверждает, что полиция арестовала двух участвовавших в нападении. Одного террориста взять живым не удалось, поскольку он проглотил капсулу с цианистым калием. Еще одного бандита убили во время перестрелки. Также на месте происшествия был изъят неразорвавшийся «пояс шахида».
ИГ берет ответственность
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Министерство разведки Ирана сообщило только, что нападения организовала террористическая группа. Иран совместно с войсками президента Сирии Башара Асада ведет борьбу против террористов ИГ на территории Сирии.
Право на ношение оружия строго контролируется в Иране, так что оружие злоумышленники, скорее всего, провезли контрабандой, пишет CNN.
Террористические атаки в преимущественно шиитском Иране редки, несмотря на то что страна активно вовлечена в сирийский военный конфликт. В прошлом году правительство Ирана заявило о разоблачении заговора, в ходе которого террористические группы планировали атаки в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас атаки произошли на второй неделе Рамадана.
Последняя крупная террористическая атака в Иране была в 2010 году, пишет CNN. В июле 2010 года повстанческая группировка «Джундалла» взяла на себя ответственность за две атаки с участием террористов-смертников: два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера группировки «Джундуллах» («Воины Аллаха») Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения, напоминает ТАСС.
Иран считается островком безопасности в очень нестабильном мире Ближнего Востока и своем собственном окружении, этот момент является предметом гордости, говорит Юлия Свешникова, руководитель иранского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии.
15 декабря 2010 года в иранском городе Чахбехар прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 39 человек, свыше 50 были ранены. Взрыв произошел у мечети, где собрались прихожане по случаю одного из самых важных для мусульман-шиитов праздников — дня Ашура. Террорист-смертник подорвал себя, после чего удалось арестовать другого террориста. Ответственность за теракт взяла на себя Суннитская радикальная группировка «Джундалла» («Воины Аллаха»).
22 сентября 2010 года в городе Махабад в иранской провинции Западный Азербайджан во время парада, приуроченного ко дню начала ирано-иракской войны, прогремел взрыв. Взрывное устройство было спрятано в сумке и приведено в действие в толпе зрителей. Погибли 12 человек, еще 80 получили ранения. Губернатор провинции Западный Азербайджан сразу после происшествия заявил, что за терактом стоят боевики «контрреволюционных групп». Через несколько дней после инцидента Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении организаторов теракта.
15 июля 2010 года два террориста-смертника взорвали себя перед одной из мечетей в городе Захедан — центре провинции Систан и Белуджистан. Погибли 27 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя местная террористическая группировка «Джундалла». Она назвала теракт ответом на казнь своего лидера Абдулмалека Риги, которого иранские власти повесили незадолго до теракта. Осуществившие взрыв смертники были родственниками Риги. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что за террористической атакой стоят Вашингтон, Лондон и Тель-Авив.
18 октября 2009 года жертвами теракта, совершенного в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, стали 49 человек, среди них 15 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), племенные старейшины и прохожие. Взрыв, совершенный террористом-смертником, прогремел у ворот конференц-зала в городе Сарбаз рядом с автомобилем, в котором находился заместитель главы сухопутных сил КСИР. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джундалла».
28 мая 2009 года в результате взрыва в городе Захедан погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла», представитель которой заявлял, что целью теракта была секретная встреча членов Корпуса стражей исламской революции в одной из мечетей города.
12 апреля 2008 года взрывное устройство сработало в мечети в городе Шираз на юге Ирана. Четырнадцать человек погибли, еще 202 получили ранения. Власти страны вновь обвинили США и Великобританию в причастности к организации взрыва. В ноябре того же года три человека были приговорены к смертной казни по делу о теракте.
14 февраля 2007 года 18 членов Корпуса стражей исламской революции погибли в результате подрыва машины в городе Захедан. Взрывное устройство сработало, когда автобус с членами КСИР остановился рядом с машиной, в которую была заложена бомба. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла». Через несколько дней в городе произошел второй взрыв, в результате которого никто не пострадал.