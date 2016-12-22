Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,93 56,43 EUR Нал. 64,14 63,55 USD Бирж. 56,67 +0,15 EUR Бирж. 63,88 +0,10 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1887,50 +0,93% РТС 1049,17 +0,76% Brent 49,88 -0,18% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7536,75 +0,16%
Что известно об атаках в Тегеране
Лента новостей
Получающих деньги из-за рубежа граждан предложили приравнять к иноагентам 12:38, Общество ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Тегеране 12:32, Политика Что известно об атаках в Тегеране 12:32, Политика Россияне назвали главные жизненные приоритеты 12:26, Общество МИД заявил о нарушении США международного права при авиаударе в Сирии 12:11, Политика Госдума разработает текст присяги на принятие российского гражданства 12:06, Политика «Пари Сен-Жермен» приобретет футболистов «Реала» и «Боруссии» 11:57, Спорт СМИ узнали о предложении разрешить россиянам продавать мусор 11:49, Экономика Два смертника подорвали себя в столице Ирана 11:41, Политика  Володин рассказал о новой поправке от Госдумы в закон о сносе пятиэтажек 11:38, Политика В Ставропольском крае вертолет Ми-2 разбился после столкновения с ЛЭП 11:38, Общество Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж 11:37, Фотогалерея  Владимир Вайнер: «Люди объединяются, когда есть угроза качеству их жизни» 11:36, Партнерский материал Шестикратный олимпийский чемпион признался в мыслях о самоубийстве 11:21, Спорт Прибывший в Россию вместо Украины теплоход отправят на речные круизы 11:15, Общество Оставшиеся после программы реновации участки отдадут девелоперам 11:15, Бизнес Чистая прибыль Сбербанка за 5 месяцев выросла на 42% 11:00, Бизнес В Новосибирском метро пассажирам пришлось толкать сломавшийся состав 10:53, Общество В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ 10:50, Общество Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших в Иране россиянах 10:20, Политика  Путин напомнил об увлечении дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем 10:19, Политика  Парки и сады: как обустраивают приусадебные участки в элитных поселках 10:10, Недвижимость Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой 10:08, Общество СМИ Ирана сообщили о самоподрыве одного из напавших на мавзолей Хомейни 10:04, Политика  Иранский депутат сообщил о восьми пострадавших при нападении на парламент 10:02, Политика В Хабаровске задержали координатора штаба Навального 09:56, Политика
Что известно об атаках в Тегеране
Политика, 12:32
0
Что известно об атаках в Тегеране
В результате атак террористов в парламенте и у мавзолея Хомейни в Тегеране погибли и получили ранения несколько человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя ИГ
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Атака в парламенте и мавзолее

В среду, 7 июня, две группы вооруженных людей устроили стрельбу в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни, передали иранские СМИ.

Парламент расположен в центре Тегерана и является тщательно охраняемым комплексом, указывает CNN. Мавзолей имама Хомейни расположен от него в 25 км.

Как сообщают иранские СМИ, в нападении на парламент участвовали по меньше мере четверо. Как сообщило агентство Fars, огонь при входе в здание парламента открыл мужчина. Нападавших было трое, один был вооружен пистолетом, двое — автоматами Калашникова и пистолетами, рассказал государственному телевидению депутат Эльяз Хазрати. Другой депутат рассказал, что один из нападавших был ранен охраной. «Я был внутри парламента, когда произошла стрельба. Все были в шоке и напуганы. Я видел двух беспорядочно стрелявших мужчин», — рассказал один из журналистов (цитата по Reuters).

Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

В результате стрельбы в здании парламента четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, передает иранское агентство Farsnews.

По неподтвержденной информации, среди раненых как бойцы «Стражей исламской революции», так и гражданские лица, пришедшие в парламент для встречи с депутатами от своего региона. Один из бойцов, по неофициальной информации, скончался.

Агентство Tasnim сообщало, что один или два боевика сумели забаррикадироваться в кабинете на одном из верхних этажей здания, где они взяли четырех заложников и открыли огонь из окна. По неподтвержденной информации, в одном из помещений парламента они убили семь человек.

Все двери в здание парламента были закрыты, сообщило агентство ISNA.

Нападение в мавзолее случилось на полчаса позже нападения в парламенте, сообщило агентство Fars. По данным агентства, огонь открыл вооруженный мужчина, он ранил несколько человек. Государственное агентство IRNA процитировало чиновника в мавзолее, который заявил, что атаковавший взорвал себя после того, как расстрелял людей. Агентство Tasnim добавляет, что личности и мотивация нападавших неизвестны.

По неофициальным данным, в результате атаки в мавзолее один человек погиб, пятеро получили ранения. Агентство Tasnim утверждает, что полиция арестовала двух участвовавших в нападении. Одного террориста взять живым не удалось, поскольку он проглотил капсулу с цианистым калием. Еще одного бандита убили во время перестрелки. Также на месте происшествия был изъят неразорвавшийся «пояс шахида».

ИГ берет ответственность

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). ​Министерство разведки Ирана сообщило только, что нападения организовала террористическая группа. Иран совместно с войсками президента Сирии Башара Асада ведет борьбу против террористов ИГ на территории Сирии.

Право на ношение оружия строго контролируется в Иране, так что оружие злоумышленники, скорее всего, провезли контрабандой, пишет CNN.

Террористические атаки в преимущественно шиитском Иране редки, несмотря на то что страна активно вовлечена в сирийский военный конфликт. В прошлом году правительство Ирана заявило о разоблачении заговора, в ходе которого террористические группы планировали атаки в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас атаки произошли на второй неделе Рамадана.

Последняя крупная террористическая атака в Иране была в 2010 году, пишет CNN. В июле 2010 года повстанческая группировка «Джундалла» взяла на себя ответственность за две атаки с участием террористов-смертников: два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера группировки «Джундуллах» («Воины Аллаха») Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения, напоминает ТАСС.

​​Иран считается островком безопасности в очень нестабильном мире Ближнего Востока и своем собственном окружении, этот момент является предметом гордости, говорит Юлия Свешникова, руководитель иранского направления Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии.

Теракты в Иране

15 декабря 2010 года в иранском городе Чахбехар прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 39 человек, свыше 50 были ранены. Взрыв произошел у мечети, где собрались прихожане по случаю одного из самых важных для мусульман-шиитов праздников — дня Ашура. Террорист-смертник подорвал себя, после чего удалось арестовать другого террориста. Ответственность за теракт взяла на себя Суннитская радикальная группировка «Джундалла» («Воины Аллаха»).

22 сентября 2010 года в городе Махабад в иранской провинции Западный Азербайджан во время парада, приуроченного ко дню начала ирано-иракской войны, прогремел взрыв. Взрывное устройство было спрятано в сумке и приведено в действие в толпе зрителей. Погибли 12 человек, еще 80 получили ранения. Губернатор провинции Западный Азербайджан сразу после происшествия заявил, что за терактом стоят боевики «контрреволюционных групп». Через несколько дней после инцидента Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении организаторов теракта.

15 июля 2010 года два террориста-смертника взорвали себя перед одной из мечетей в городе Захедан — центре провинции Систан и Белуджистан. Погибли 27 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя местная террористическая группировка «Джундалла». Она назвала теракт ответом на казнь своего лидера Абдулмалека Риги, которого иранские власти повесили незадолго до теракта. Осуществившие взрыв смертники были родственниками Риги. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что за террористической атакой стоят Вашингтон, Лондон и Тель-Авив.

18 октября 2009 года жертвами теракта, совершенного в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, стали 49 человек, среди них 15 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), племенные старейшины и прохожие. Взрыв, совершенный террористом-смертником, прогремел у ворот конференц-зала в городе Сарбаз рядом с автомобилем, в котором находился заместитель главы сухопутных сил КСИР. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джундалла».

28 мая 2009 года в результате взрыва в городе Захедан погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла», представитель которой заявлял, что целью теракта была секретная встреча членов Корпуса стражей исламской революции в одной из мечетей города.

12 апреля 2008 года взрывное устройство сработало в мечети в городе Шираз на юге Ирана. Четырнадцать человек погибли, еще 202 получили ранения. Власти страны вновь обвинили США и Великобританию в причастности к организации взрыва. В ноябре того же года три человека были приговорены к смертной казни по делу о теракте.

14 февраля 2007 года 18 членов Корпуса стражей исламской революции погибли в результате подрыва машины в городе Захедан. Взрывное устройство сработало, когда автобус с членами КСИР остановился рядом с машиной, в которую была заложена бомба. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джундалла». Через несколько дней в городе произошел второй взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анжелика Басисини
Теги: Иран , ИГ , парламент , нападение , Тегеран
Главное
Два смертника подорвали себя в столице Ирана Политика
Главное
Два смертника подорвали себя в столице Ирана Политика
Получающих деньги из-за рубежа граждан предложили приравнять к иноагентам Общество
Прибывший в Россию вместо Украины теплоход отправят на речные круизы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку