Неизвестный устроил стрельбу в иранском парламенте

Неизвестный устроил стрельбу в здании парламента Ирана. В результате инцидента два человека получили ранения

Заседание парламента Ирана (Фото: Raheb Homavandi / Reuters)

Как сообщает издание Tasnim, некий мужчина открыл огонь при входе в здание парламента в Тегеране в тот момент, когда депутаты находились на заседании. В результате ранения получили два человека – сотрудники охраны.

Издание Fars сообщает о четырех раненых – бойце Стражей исламской революции и двух гражданских, пришедших в парламент для встречи с депутатами от своего региона.

Личность нападавшего пока не установлена. Как заявил журналистам депутат Акбар Ранджбарзаде, стрелявший попытался скрыться в одном из близлежащих зданий, однако был задержан.

В свою очередь еще один член парламента Эльяз Хазрати заявил, что в нападении участвовали три человека, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом.По его словам, они укрылись в одном из кабинетов здания.