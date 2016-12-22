Эксперты Кудрина предложили сократить число госслужащих на 30% за 7 лет

ЦСР Алексея Кудрина предложил в 2018–2024 годах на 30% сократить число госслужащих, а также перенести часть работы АП в правительство. Реформа госуправления будет обсуждаться в администрации президента

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Центр стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов Алексея Кудрина предложил с 2018 по 2024 годы сократить на 30% число государственных служащих. Эта идея является частью реформы госуправления, которая входит в состав программы ЦСР. ​Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты Кудрина также предлагают перевести процессы в госуправлении в цифровой формат до 50% (сейчас это 5–10% от общего числа) и снизить доли расходов на работу госаппарата с 2,5 до 1,74%.

ЦСР предложить сократить роль поручений президента, решений и поручений правительства. А в кабмине предлагается выделить «стратегический блок» под руководством вице-премьера. Сам блок должен заниматься согласованием программ. По сути, эксперты Кудрина предлагают перенести из администрации президента в правительство часть выполняемой работы. ​

Издание пишет, что реформы госуправления ЦСР 6 июня обсуждались у главы администрации президента Антона Вайно.​

Помимо этого, предлагается создать «цифровую экосистему госслужбы и цифровизацию информпроцессов в госуправлении». ЦСР поддерживает идеи распределенных реестров для открытых информационных систем, единых форматов API различного доступа, а также использования big data.

ЦСР считает, что также необходимо повысить престижность госслужбы для населения с 6 до 60%. Эксперты полагают, что в России необходима «смешанная модель государственной гражданской службы». Ее предлагают представить в виде трех ступеней службы: срочные служебные контракты, система «карьерной» госслужбы и (существующий и сейчас) «высший административный корпус».

Новая система предполагает появление новых «моделей ценностей госуправления». Ее планируют закрепить в «Этическом кодексе» госслужбы. Кодекс должен стать одной из основ государственной службы как «самообучающейся» организации, самостоятельно генерирующей нужные обществу изменения внутри себя», пишет издание. ​