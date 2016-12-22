Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией

Владимир Путин считает, что «никто бы не пережил», если бы произошел вооруженный конфликт между Россией и США. Он выразил надежду, что между Москвой и Вашингтоном наладятся отношения

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не смог бы пережить никто. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну для серии интервью с российским лидером.

Стоун спросил у Путина, смогли бы США, по мнению главы России, победить в вооруженном конфликте двух стран.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал Путин.

Президент России также отметил на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост главы США Дональда Трампа надежду на улучшение отношения между Московй и Вашингтоном. «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил Путин.

В ноябре 2014 года Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине. По его словам, он хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Первая серия фильма выйдет 12 июня. Всего будет четыре части. В отрывках, которые публиковал Стоун, Путин рассказывает о своей системе охраны, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Путин неоднократно комментировал тему вооруженного конфликта между США и Россией. Он заявлял, что это недопустимо. После того, как Дональд Трамп стал новым главой Америки, российский президент допускал, что отношения между двумя странами наладятся.