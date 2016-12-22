Госдеп одобрил поставку противоракетных установок THAAD Саудовской Аравии

Американское внешнеполитическое ведомство одобрило сделку по продаже Саудовской Аравии систем противоракетной обороны THAAD. Сумма контракта составляет $15 млрд. Ранее источник РБК сообщил о продаже Эр-Рияду российских С-400

Системы противоракетной обороны THAAD (Фото: U.S. Force Korea / AP)

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf), опубликованном на сайте Агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Как отметили в военном ведомстве, стоимость контракта составит $15 млрд. В этой сумме также учтены затраты на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования. Поставка вооружения планируется в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд.

В рамках контракта Саудовская Аравия получит от Вашингтона 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков противоракетной системы, 16 групп мобильной тактической станции управления огнем и связью THAAD, семь радаров AN/TPY-2 THAAD, 43 тягача, генераторы, электрические блоки, прицепы, оборудование для связи и прочее. Американская сторона также взяла на себя обязательства по обучению военного персонала, который будет в последствии обслуживать противоракетные установки, а также по предоставлению услуг подрядчика по техническому и логистическому персоналу, строительству объектов, исследованиям.

Именно такую военную поддержку власти Саудовской Аравии, подчеркивает подразделение Пентагона, запросили ранее у Вашингтона.

«Эта сделка способствует внешнеполитическим целям и национальной безопасности США, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз», — говорится в сообщении американских военных.

Также в Пентагоне заверили, что в случае, если сделка по продаже THAAD будет одобрена конгрессом, то размещение в Саудовской Аравии комплексов THAAD «не изменит базовый военный баланс в регионе». Также военные отметили, что продажа установок «не будет отрицательно влиять на оборону США».

Сообщение об одобрении Госдепартаментом сделки не означает того, что продажа была уже юридически совершена. Следующим шагом станет одобрение сделки в американском конгрессе. У законодателей будет 30 дней на то, чтобы отклонить или одобрить это соглашение.

После визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в конце мая — это была первая иностранная поездка республиканца в качестве главы государства — стали появляться сообщения о том, что американская сторона во время встреч с саудовским правительством обсуждала возможности американских THAAD и комплексов Patriot Эр-Рияду. Пресс-секретарь Белого дома после поездки сообщил, что всего Саудовская Аравия купить у Вашингтона оружие почти на $110 млрд. Помимо этого в пакет контракта входит поставка 150 американских вертолетов Black Hawk.

Ранее, 5 сентября, телеканал Al-Arabiya сообщил, что во время визита в Москву саудовский король договорился с властями России о покупке зенитных ракетных систем С-400. Источник РБК в концерне «Алмаз-Антей», производящем эти комплексы ПВО, подтвердил эту информацию. Знакомые с ходом переговоров собеседники «Коммерсанта» уточнили, что саудовские военные могут купить у Москвы «не менее четырех дивизионов» С-400, общая сумма сделки составит порядка $2 млрд. В Кремле сообщения о сделке комментировать отказались.

В интервью телеканалу «Россия-24» глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что королевство, развивая отношения с Москвой, не нарушает стратегического партнерства с США. «Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).