Депутат Исаев сложит мандат ради поста мэра Саратова

Депутат Госдумы Михаил Исаев («Единая Россия») досрочно сложит полномочия. Он был избран по одномандатному округу в Саратовской области и, по словам источников РБК, может заменить ушедшего недавно в отставку мэра Саратова

Михаил Исаев (Фото: Кристина Хрусталева / «Коммерсант»)

В Госдуме в пятницу, 6 октября, было внесено постановление о досрочном сложении полномочий депутата «Единой России» Михаила Исаева. В документе не поясняются причины ухода депутата. Дума рассмотрит это постановление на заседании 11 октября. ​Единоросс уже не в первый раз досрочно сдает мандат — он покинул Думу шестого созыва в 2012 году, так как был выбран сенатором от Саратовской области.

Кандидатура Исаева будет предложена на пост мэра Саратова, сказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к руководству «Единой России».

Бывший глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку после единого дня голосования в сентябре после жалоб на проведение выборов. По словам губернатора области Валерия Радаева, победившего на выборах 10 сентября, к организации кампании в городе «были вопросы».

Согласно уставу города, глава муниципального образования избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий думы и возглавляет администрацию города. Половину членов комиссии назначает региональная власть, а другую — городская дума, пояснил РБК политолог Александр Кынев.

«В регионе очень сильно влияние спикера Госдумы Вячеслава Володина, и я не думаю, что в Саратове будет какая-то внутренняя борьба за пост мэра, решение, скорее всего, уже согласовано», — считает он. Это не тот регион, где в депутатском корпусе есть расколы, это регион с достаточно предсказуемой политикой, констатирует Кынев.

Михаил Исаев — это человек спикера Госдумы Вячеслава Володина, «и его решение о выдвижении мэром наверняка согласовано с Володиным», согласен политолог Константин Калачев. К прежнему главе города были претензии у саратовцев, и, возможно, выборы были «лишь поводом [для отставки], но причина глубже», считает эксперт. «Володину выгодно поставить главой регионального центра человека, который не только улучшит ситуацию в нем, но и благодаря своему авторитету поспособствует хорошему результату на выборах президента в марте 2018 года», — рассуждает Калачев.

Михаил Исаев на момент сдачи материала не отвечал на звонки РБК. Помощник депутата, которому дозвонился РБК, никак не смог прокомментировать причины его решения сложить мандат, заявив, что «передаст вопрос».