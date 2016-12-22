Глава ПАСЕ подал в отставку после критики за «связи с Россией»

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о своей добровольной отставке, сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Аграмунт подтвердил отставку в своем Twitter

Педро Аграмунт (Фото: Александр Земляниченко / АР)

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал добровольное прошение об отставке. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Он решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник», — написал Арьев и разместил фото заявления Аграмунта в своем Facebook.

Тем временем запись об уходе с поста главы ПАСЕ появилась на странице Аграмунта в Twitter. «Сегодня по личным причинам я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы», — сказано в сообщении.

Представитель пресс-службы ПАСЕ в разговоре с РБК не смог подтвердить информацию о добровольной отставке Аграмунта.

Испанский политик Педро Аграмунт занимает пост главы ПАСЕ с 2016 года. Весной этого года он подвергся критике за поездку в Сирию вместе с депутатами Госдумы. В рамках этого визита глава ПАСЕ посетил российскую авиабазу Хмеймим и встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Вместе с Аграмунтом в состав делегации вошли также парламентарии из Бельгии, Италии, Сербии и Чехии.

В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту ассамблеи в связи с его визитом в Сирию и лишило его права голоса. Сам глава ПАСЕ признал ошибкой свою поездку в Сирию, извинился за нее, однако добровольно уходить с поста главы ассамблеи отказался. На досрочной отставке Аграмунта, в частности, настаивала Украина. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко тогда отмечала, что украинская делегация в ПАСЕ требует изменения регламента и запуска процедуры импичмента президенту ПАСЕ. «Аграмунт представляет Путина и Асада, а не ПАСЕ — такова наша позиция», — добавила она.