Минобороны поможет военнослужащим-иностранцам жильем

Минобороны предоставит военнослужащим Объединенного штаба ОДКБ и их семьям жилье. Деньги на это будут выделены из бюджета организации, а коммунальные услуги военнослужащие оплачивать будут сами, пояснили в ведомстве

Минобороны России должно предоставлять военнослужащим-иностранцам, а также членам их семей, жилые помещения. Об этом говорится в разработанном военным ведомством проекте постановления правительства, который вносит поправки в постановление 2008 года «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом». Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о военнослужащих Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые не являются гражданами России и не проживают в ней постоянно, сказано в документе. Жилье им будет предоставлено по договорам найма жилых помещений и при наличии свободных мест.

Что такое ОДКБ В Организацию Договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Договор заключается на пять лет с возможностью последующего продления, сказано на сайте организации. В мае 1992 года в Ташкенте Договор о коллективной безопасности подписали Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Спустя год к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Договор вступил в силу в апреле 1994 года. Спустя несколько лет Азербайджан, Грузия и Узбекистан ОДКБ покинули. Четвертая, ключевая, статья договора гласит, что если один из членов ОДКБ подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то «это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора». Кроме того, если на одного из участника договора будет совершен «акт агрессии» другим государством, то остальные члены ОДКБ предоставят «необходимую помощь, включая военную». Объединенный штаб ОДКБ отвечает за подготовку предложений и реализацию решений по военной составляющей Договора о коллективной безопасности. В задачи штаба входит формирование сил и средств системы коллективной безопасности. Также штаб занимается разработкой предложений по подготовке и проведению совместных «мероприятий оперативной и боевой подготовки» в интересах коллективной обороны.

Жилищно-коммунальные услуги военнослужащие Объединенного штаба и члены их семей оплачивают самостоятельно по нормам, которые существуют в государстве пребывания, говорится в пояснительной записке к документу. Там же сказано, что строить или покупать жилье для обеспечения военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ Россия не будет. Выделять деньги из российского бюджета на реализацию проекта распоряжения не потребуется, отмечают разработчики.

Деньги на проживание в России иностранных военнослужащих должны выделяться из бюджета ОДКБ, сказано в «Соглашении между правительством Российской Федерации и Организацией Договора», в целях реализации которого и разработан проект постановления кабмина. Предполагается, что проект вступит в силу в декабре этого года.

Бюджет ОДКБ на 2017 год по доходной и расходной частям составил 275,8 млн. руб., следует из материалов об ОДКБ, опубликованных на сайте Минфина. Он формируется за счет долевых взносов государств-членов, утвержденных Советом коллективной безопасности и не может иметь дефицита, следует из документа о бюджете ОДКБ. На 2013 год численность Объединенного штаба составляла 57 военнослужащих.