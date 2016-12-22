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Минобороны сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии
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Минобороны сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии
Политика, 14:12
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Минобороны сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии
Российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в провинции Хама из-за технической неисправности, его экипаж не пострадал, заявили в военном ведомстве. Ранее боевики утверждали, что сбили российский вертолет
Ми-28. Июль 2017 года (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Вертолет Ми-28 российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии из-за технической неисправности, огневого воздействия на него не было, заявили в Минобороны.

Экипаж посадил вертолет в провинции Хама, летчики не пострадали, их уже доставили на базу, заверили в ведомстве.

«6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28», — цитирует ТАСС заявление Минобороны.

Ранее СМИ со ссылкой на связанное с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (деятельность в России запрещена) агентство Amaq сообщили, что террористам удалось сбить российский военный вертолет.

В Минобороны также пояснили, что «экипаж вертолета Ми-28 не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром». Осмотр вертолета показал, что огневого воздействия на боевую машину не было. Во время полета Ми-28 сопровождал вертолет Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон.

В июле 2016 террористы заявили, что сбили российский вертолет Ми-25, позже в Сети появила​сь видеозапись крушения боевой машины. Российское Минобороны сообщило тогда о гибели двух российских летчиков-инструкторов, которые совершали облет сирийского вертолета Ми-25 и получили запрос от сирийского командования на огневое поражение наступавших к востоку от Пальмиры боевиков «Исламского государства».

В военном ведомстве уточнили, что летчики выполнили боевую задачу, после чего их вертолет был сбит.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сирия , вертолет , посадка
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