Захарова пообещала добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman

Российский МИД будет добиваться исключения из игры Batman: The Enemy Within фотографии российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции декабре 2016 года

Мария Захарова (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что ведомство намерено добиться исключения изображения убитого в Турции посла Андрея Карлова из игры Batman: The Enemy Within.

«Сделаем все, чтобы фотография была исключена», — заявила Захарова.

Скандал разгорелся после того, как пользователь Bro Team Pill‏ опубликовал в Twitter пост о том, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого посла в одном из эпизодов своей игры. «Итак, Telltale просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал они привел в качестве доказательства фотографию с места убийства посла и скриншот игры.

Андрей Карлов, был убит 18 декабря 2016 года выстрелами из пистолета на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей посла оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован прибывшими спецподразделениями на месте нападения.

РБК направил запрос в Telltale Games.