«Коммерсантъ» узнал о вероятной связи ИГ с «массовым минированием»

К организации волны сообщений о минировании общественных зданий могут быть причастны сторонники «Исламского государства», рассказали источники «Коммерсанта». Позже ее подхватили хулиганы и «неадекватные люди»

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Следствие считает, что террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена, может быть причастна к кампании по массовому ложному минированию в городах России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на свои источники.

«Следствие склоняется к тому, что они могли быть сторонниками запрещенного в России ИГ. Более того, начатая экстремистами атака получила развитие благодаря тому, что в ней решили поучаствовать так называемые подражатели — в основном несовершеннолетние хулиганы и неадекватные люди», — пишет газета.

Ранее в сентябре источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с «Исламским государством». Собеседник агентства тогда утверждал, что данные об этих людях не разглашаются в интересах следствия, а в центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее объявил, что подозреваемые по этому делу установлены. По его словам, это четверо россиян, находящиеся за границей. Однако он не стал связывать их с террористами ИГ. ​«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сказал Бортников после совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 стран.

Бортников заявил, что ущерб от звонков в первые дни составил более 300 млн рублей. Он пояснил, что установить место нахождения преступников сложно из-за того, что они использовали в своей работе IP-технологии. «Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заключил он.​