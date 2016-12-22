В США выразили «обеспокоенность» планами Эр-Рияда купить у Москвы С-400

Вашингтон «обеспокоен» интересом «ряда американских союзников» к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом в комментарии ТАСС сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза.

«Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400», — отметила она, добавив, что Соединенные Штаты «не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок». «Эта совместимость необходима для отражения общих угроз», — уточнила Балданза.

США и Саудовскую Аравию, по ее словам, «связывают прочные отношения в области военных закупок».

Ранее, 5 октября, телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщил о том, что в ходе своего визита в Москву король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд договорился в российскими властями о приобретении Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400. РБК эту информацию также подтвердил источник в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов ПВО.

До этого, в июле, соглашение о поставке С-400 Россия подписала с Турцией. В США это, как заявлял председатель Комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд, называли «поводом для беспокойства».