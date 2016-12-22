На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье»

Владимир Путин планирует отметить День Москвы выступлением на Красной площади и участием в церемонии открытия парка «Зарядье», рассказали источники РБК. Расходы на строительство составили по разным данным, от 13 до 27 млрд руб.

Вид на строящийся парк «Зарядье» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На юбилейный, 870-й День города, который пройдет в Москве 9 сентября, у Владимира Путина запланирована программа из нескольких мероприятий, рассказали РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Планируется, что президент поздравит москвичей выступлением на Красной площади, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия парка «Зарядье», сказали оба источника РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Президент уже несколько раз выступал на Красной площади по случаю Дня города. В частности, это было в 2007 году, когда Москве исполнялось 860 лет, и в прошлом году.

Парк «Зарядье», который откроет Путин, строился по его инициативе. С предложением построить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» президент выступил в январе 2012 года во время посещения площадки вместе с Сергеем Собяниным. Конкурс на архитектурную концепцию парка выиграл международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.

Парк площадью более 10 га будет состоять из четырех природных зон: лес, тундра, степь и заливные луга. В «Зарядье» планировалось построить филармонию, «парящий» мост, амфитеатр под стеклянным куполом, «ледяную пещеру» и другие объекты. Генподрядчиком проекта выступает АО «Мосинжпроект», средства выделяются из бюджета. Изначально на строительство парка в 2014-2016 году планировалось направить более 5 млрд руб., однако смета увеличивалась. Осенью 2015 года «Коммерсантъ» сообщил, что итоговая стоимость «Зарядья» может достичь 27 млрд руб., однако в мэрии заявили, что общие расходы составят 13 млрд руб. Филармонию должны открыть в 2018 году.

Также в День города Путин посетит реконструированный стадион «Лужники», где пройдет церемония старта международного тура кубка мира, который будет вручен победителю чемпионата по футболу-2018 (до следующего мая кубок объедет 50 стран мира). В «Лужниках» президент пообщается с главой FIFA Джанни Инфантино, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.