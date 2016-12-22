В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков

В Северной Осетии убили трех боевиков, которые готовились к нападению ​на сотрудников правоохранительных органов, сообщает НАК. После перестрелки у боевиков нашли автоматы, гранаты и самодельные взрывные устройства

Фото: Пресс-служба НАК / NewsTeam / ТАСС

В Северной Осетии-Алании ликвидировали троих боевиков, которые собирались совершить нападение ​на сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

«На месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства», — добавили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ получили информацию о подготовке к нападению на правоохранителей людьми, которые являются «членами законспирированной ячейки — приверженцами радикальной идеологии, которые присягнули на верность» ИГИЛ («Исламское государство», организации признана в России террористической и запрещена). «Они готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В горно-лесистой местности вблизи Владикавказа был введен режим контртеррористической операции (КТО), в результате бандитов удалось заблокировать в районе Суаргомского ущелья, отметили в НАК. Сотрудники правоохранительных органов потребовали сложить оружие и сдаться, однако боевики открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки они были убиты.