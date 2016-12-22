Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,40 EUR Нал. 68,89 68,34 USD Бирж. 57,37 -0,15 EUR Бирж. 68,39 -0,18 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 54,21 +1,92% DJIA 21836,84 +0,38% Nasdaq 6400,43 +0,39% FTSE 7354,13 -0,25%
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи
Лента новостей
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи 21:38, Политика Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес 21:30, Финансы СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев 21:25, Политика Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США 20:41, Политика «Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива 20:40, Бизнес Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции 20:29, Политика Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США 20:17, Экономика Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве 20:17, Общество МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре 20:13, Общество Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство 20:12, Бизнес На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» 20:06, Политика Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте 19:51, Свое дело Астрономы зарегистрировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце 19:44, Технологии и медиа Роман Бердников: «Поклонники электромобилей смогут доехать до Китая» 19:40, Пресс-релизы Премия для России: как мировая экономика поддержала высокие цены на нефть 19:38, Мнение В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков 19:37, Политика Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой 19:10, Политика Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе 19:06, Политика Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек 18:57, Бизнес Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо 18:54, Бизнес Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой 18:52, Общество Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета 18:46, Общество Анализ ДНК доказал отсутствие родства Сальвадора Дали с его «дочерью» 18:43, Общество ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия 18:41, Политика Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию 18:31, Спорт СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца 18:23, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 18:21, Партнерский материал Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина 18:21, Политика
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи
Политика, 21:38
0
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи
На встрече с президентом Южной Кореи Владимир Путин вернулся к идее нормализации ситуации на полуострове путем трехстороннего сотрудничества — с участием КНДР. Однако прежние попытки сделать это не удались, напоминают эксперты
Мун Чжэ Ин и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Очень много общего»

6 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Мун, возглавивший страну по итогам президентских выборов 9 мая, заявил, что его цель — «поднять корейско-российские отношения на качественно новый уровень». Он объяснил, что южнокорейская так называемая новая северная политика и российские инициативы по развитию Дальневосточного региона имеют «очень много общего, много точек соприкосновения». «Считаю, что Корея является самым лучшим партнером для России в развитии Дальневосточного региона», — заявил глава Республики Корея.

Президент России настрой южнокорейского лидера поддержал. Владимир Путин объявил, что стороны договорились о проведении в следующем году первого межрегионального форума двух стран. Сейчас на президентском уровне в России поддерживаются подобные форумы с Белоруссией и Казахстаном.

Российский президент также обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Южной Кореей. «В этом году у нас почти 50-процентный рост товарооборота за первое полугодие», — сказал Путин журналистам. Президенты согласились, что торгово-экономические связи нужно дальше развивать. В 2016 году товарооборот между Россией и Южной Кореей составил чуть более $15 млрд, по данным Федеральной таможенной службы. В качестве наиболее перспективных российский лидер назвал проекты по развитию инфраструктуры, модернизации дальневосточных портов и верфей, совместному освоению Северного морского пути, сотрудничеству в сельском хозяйстве.

В присутствии президентов был подписан пакет из 16 документов, в том числе соглашение о сотрудничестве Экспортно-импортного банка Кореи и российского Фонда развития Дальнего Востока, которое предполагает направление в ближайшие три года до $2 млрд на проекты в регионе.

С участием Северной Кореи

Президент Южной Кореи также в очередной раз обратил внимание на то, что ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом продолжает осложняться из-за действий КНДР. «Если Северная Корея на данный момент не прекратит свои провокации, то мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией», — сказал он после переговоров.

Напряжение не спадает с начала года. Сеул и Москва регулярно обсуждают эту проблему на высшем уровне. Летом Пхеньян провел несколько испытаний баллистических ракет. В июле в Гамбурге Мун Чжэ Ин предлагал российскому лидеру сообща заняться разрешением проблемы. «Это угроза не только для региона, но и для всей Азии», — сказал тогда президент, подчеркнув, что отводит в этом России «большую роль».​

3 сентября, как сообщил Пхеньян, КНДР провела испытание водородной бомбы, которое продолжило череду действий, запрещенных Совбезом ООН. После этого Мун Чжэ Ин предложил Москве обсудить возможности ввести международное нефтяное эмбарго КНДР.

Фото: KCNA / Reuters

Сентябрьские испытания вновь вызвали активную реакцию международного сообщества. Путин 6 сентября повторил, что Россия не признает ядерный статус Северной Кореи, но также призывает не загонять руководство КНДР в угол санкциями и односторонними действиями.

По мнению Путина, с Пхеньяном и Сеулом можно развивать сотрудничество, которое в итоге снизит напряженность на полуострове. «Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием Корейской Народно-Демократической Республики, — сказал он. — Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи», — сказал он.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 году в Южную Корею было поставлено 18,9 млн т нефти и газа на $5,9 млрд, а за первый квартал 2017 года — 4,8 млн т нефти и газа на $1,9 млрд. В КНДР Россия, как сообщил 5 сентября Владимир Путин, поставляет в квартал 40 тыс. т нефти.

«Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей», — не стал противоречить российскому лидеру южнокорейский коллега.

Решить проблему ракетной и ядерной программы через экономическое и энергетическое сотрудничество гипотетически возможно, но пока политика будет доминировать над экономикой — это маловероятно, сказал РБК Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Об энергетическом сотрудничестве между Россией, Южной Кореей и КНДР разговоры идут около 20 лет, однако сдвигов на этом направлении нет, констатирует эксперт, обращая внимание на то, что южнокорейские лидеры, как только приходят к власти, сначала ставят задачу решить ядерную проблему Северной Кореи и экономика сразу отходит на второй план. По его мнению, только если Вашингтон и Пхеньян смогут прийти к компромиссу по ядерной программе, экономика окажется в приоритете.

Путин на переговорах также напомнил о российско-китайском плане урегулирования ситуации с КНДР, который предполагает начать с отказа Пхеньяна от испытаний в обмен на отказ США и Южной Кореи от крупных военных учений. Однако свою негативную оценку ему Сеул уже дал 25 августа: министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва назвала это предложение неприемлемым. В июле, во время саммита «Двадцатки», госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что Вашингтон не может принять идею «двойного замораживания». А после сентябрьских испытаний в КНДР Вашингтон и Сеул заявили о намерениях расширить совместные военные учения на Корейском полуострове и в целом военное сотрудничество.​

Автор: Павел Кошкин.
Теги: Южная Корея , ядерная безопасность , Корейский полуостров
Главное
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции Политика
Материалы по теме
Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи Политика
Южная Корея провела ракетные испытания после учений КНДР Технологии и медиа
США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет в ответ на запуск КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку