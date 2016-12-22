Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи

На встрече с президентом Южной Кореи Владимир Путин вернулся к идее нормализации ситуации на полуострове путем трехстороннего сотрудничества — с участием КНДР. Однако прежние попытки сделать это не удались, напоминают эксперты

Мун Чжэ Ин и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Очень много общего»

6 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Мун, возглавивший страну по итогам президентских выборов 9 мая, заявил, что его цель — «поднять корейско-российские отношения на качественно новый уровень». Он объяснил, что южнокорейская так называемая новая северная политика и российские инициативы по развитию Дальневосточного региона имеют «очень много общего, много точек соприкосновения». «Считаю, что Корея является самым лучшим партнером для России в развитии Дальневосточного региона», — заявил глава Республики Корея.

Президент России настрой южнокорейского лидера поддержал. Владимир Путин объявил, что стороны договорились о проведении в следующем году первого межрегионального форума двух стран. Сейчас на президентском уровне в России поддерживаются подобные форумы с Белоруссией и Казахстаном.

Российский президент также обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Южной Кореей. «В этом году у нас почти 50-процентный рост товарооборота за первое полугодие», — сказал Путин журналистам. Президенты согласились, что торгово-экономические связи нужно дальше развивать. В 2016 году товарооборот между Россией и Южной Кореей составил чуть более $15 млрд, по данным Федеральной таможенной службы. В качестве наиболее перспективных российский лидер назвал проекты по развитию инфраструктуры, модернизации дальневосточных портов и верфей, совместному освоению Северного морского пути, сотрудничеству в сельском хозяйстве.

В присутствии президентов был подписан пакет из 16 документов, в том числе соглашение о сотрудничестве Экспортно-импортного банка Кореи и российского Фонда развития Дальнего Востока, которое предполагает направление в ближайшие три года до $2 млрд на проекты в регионе.

С участием Северной Кореи

Президент Южной Кореи также в очередной раз обратил внимание на то, что ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом продолжает осложняться из-за действий КНДР. «Если Северная Корея на данный момент не прекратит свои провокации, то мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией», — сказал он после переговоров.

Напряжение не спадает с начала года. Сеул и Москва регулярно обсуждают эту проблему на высшем уровне. Летом Пхеньян провел несколько испытаний баллистических ракет. В июле в Гамбурге Мун Чжэ Ин предлагал российскому лидеру сообща заняться разрешением проблемы. «Это угроза не только для региона, но и для всей Азии», — сказал тогда президент, подчеркнув, что отводит в этом России «большую роль».​

3 сентября, как сообщил Пхеньян, КНДР провела испытание водородной бомбы, которое продолжило череду действий, запрещенных Совбезом ООН. После этого Мун Чжэ Ин предложил Москве обсудить возможности ввести международное нефтяное эмбарго КНДР.

Фото: KCNA / Reuters

Сентябрьские испытания вновь вызвали активную реакцию международного сообщества. Путин 6 сентября повторил, что Россия не признает ядерный статус Северной Кореи, но также призывает не загонять руководство КНДР в угол санкциями и односторонними действиями.

По мнению Путина, с Пхеньяном и Сеулом можно развивать сотрудничество, которое в итоге снизит напряженность на полуострове. «Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием Корейской Народно-Демократической Республики, — сказал он. — Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи», — сказал он.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 году в Южную Корею было поставлено 18,9 млн т нефти и газа на $5,9 млрд, а за первый квартал 2017 года — 4,8 млн т нефти и газа на $1,9 млрд. В КНДР Россия, как сообщил 5 сентября Владимир Путин, поставляет в квартал 40 тыс. т нефти.

«Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей», — не стал противоречить российскому лидеру южнокорейский коллега.

Решить проблему ракетной и ядерной программы через экономическое и энергетическое сотрудничество гипотетически возможно, но пока политика будет доминировать над экономикой — это маловероятно, сказал РБК Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Об энергетическом сотрудничестве между Россией, Южной Кореей и КНДР разговоры идут около 20 лет, однако сдвигов на этом направлении нет, констатирует эксперт, обращая внимание на то, что южнокорейские лидеры, как только приходят к власти, сначала ставят задачу решить ядерную проблему Северной Кореи и экономика сразу отходит на второй план. По его мнению, только если Вашингтон и Пхеньян смогут прийти к компромиссу по ядерной программе, экономика окажется в приоритете.

Путин на переговорах также напомнил о российско-китайском плане урегулирования ситуации с КНДР, который предполагает начать с отказа Пхеньяна от испытаний в обмен на отказ США и Южной Кореи от крупных военных учений. Однако свою негативную оценку ему Сеул уже дал 25 августа: министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва назвала это предложение неприемлемым. В июле, во время саммита «Двадцатки», госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что Вашингтон не может принять идею «двойного замораживания». А после сентябрьских испытаний в КНДР Вашингтон и Сеул заявили о намерениях расширить совместные военные учения на Корейском полуострове и в целом военное сотрудничество.​