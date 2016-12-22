Минтранс допустил возобновление авиасообщения с Египтом до конца года

Российские авиакомпании смогут возобновить свои полеты в Египет уже до конца 2017 года, заверил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, необходимые для этого предпосылки уже есть, вопрос обсуждается на высшем уровне

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Авиасообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено уже к концу 2017 года. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «РИА Новости».

«Теоретически такие предпосылки есть», — заверил он, добавив, что ведомство направило в правительство доклад, в котором дается позитивная оценка мероприятиям, проведенным египетской стороной во втором терминале аэропорта Каира.

В разговоре с РБК министр отметил, что соответствующие переговоры по возобновлению сообщения находятся в активной фазе и обсуждаются на высшем правительственном уровне. «В активной фазе, теперь решение зависит не от Минтранса», — сказал он.

Намерение России снова начать авиационное сообщение с Египтом накануне, 5 сентября, подтвердил и президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами в настоящее время «находятся на подъеме».

«Очень хочется восстановить авиасообщение в полном объеме, но мы договорились, что наши авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности», — заявил тогда президент.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения над Синайским полуостровом пассажирского лайнера А321 компании «Когалымавиа». На борту, следовавшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт, жертвами авиакатастрофы стали 224 пассажира.

После этого Москва потребовала Каир ужесточить меры безопасности в египетских аэропортах, в противном случае, заверили власти, авиасообщение между двумя странами восстановлено не будет. По информации источника «Известий» в дипломатических кругах и в авиационной отрасли, в этом году прямые перелеты страны не восстановят, поскольку египетские власти сталкиваются с трудностями при обеспечении безопасности в своих аэропортах.